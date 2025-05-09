Вероника Кудерметова вышла в третий круг «тысячника» в WTA

Казанская спортсменка обыграла 17-ю ракетку мира — американку Аманду Анисимову

Фото: Динар Фатыхов

Казанская теннисистка Вероника Кудерметова прошла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Риме. Она обыграла 17-ю ракетку мира — американку Аманду Анисимову со счетом 7:6 (7:5), 7:5.

Игра длилась 2 часа 26 минут. Кудерметова пять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету Анисимовой — два эйса, 10 двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из 14 заработанных.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В третьем круге казанская спортсменка будет соревноваться с Эммой Радукану из Великобритании. 49-я ракетка мира оказалась сильнее представительницы Швейцарии Жиль Тайкманн. Счет в матче — 6:2, 6:2.

Турнир в Риме продлится до 17 мая. Действующий победитель соревнований — Ига Швёнтек из Польши.

Елизавета Пуншева