Бизнес-обзор: «Здоровье семьи» отстаивает бренд у клона, основатель «Трех китов» расширяется

Подборка деловых новостей Татарстана минувшей недели. Часть 60-я

Фото: коллаж "Реального времени"

Рыбный магнат Раиль Сабиров, бывший владелец казанской компании «Три кита», на днях учредил новую компанию со схожим названием. Владелица сети медцентров «Здоровье семьи» Людмила Лобова пытается отсудить свою торговую марку у калужской фирмы-клона. В казанской компании «Экопэт», связанной с экс-депутатом Госдумы Ринатом Хайровым, сменилось руководство. Подробнее об этих и других новостях татарстанского бизнеса — в еженедельном обзоре «Реального времени».

Новый топ в орбите бизнеса экс-депутата ГД

Во вторник в казанской компании «Экопэт», выпускающей пищевую пленку, назначили нового директора. Кресло Сергея Шарнина, руководившего предприятием с момента основания, почти 20 лет, занял Михаил Городецкий.

Шарнин остается одним из совладельцев общества (20%), как и Городецкий (10%). Еще 20% у Александра Ковтанюка, 25% у Радика Гатаулина, и столько же записано на само общество — эта доля до 2022 года принадлежала бывшему главному налоговику Татарстана, экс-депутату Госдумы Ринату Хайрову. Сам парламентарий также указывал эту компанию в качестве одного из источников своих доходов.

До 2022 года 25% в «Экопэт» принадлежали бывшему главному налоговику Татарстана, экс-депутату Госдумы Ринату Хайрову. Сам он также указывал компанию одним из источников дохода. взято с сайта tatarstan.ru

Предприятие «Экопэт» на рынке с 2006 года — это компания с полным циклом производства, которая выпускает упаковочные материалы для пищевой промышленности, ПЭТ-пленки и жесткую пластиковую упаковку из ПЭТ. Ее клиенты — российские кондитерские концерны «Красный Октябрь», «Бабаевский», «Рот Фронт», а также татарстанские компании — «Бахетле», БКК и другие. Производственно-складские площади занимают 10 тысяч кв. м, в штате 67 человек. Выручка компании в минувшем году составила 953 млн рублей, чистая прибыль — 2,7 миллиона.

Предприятие «Экопэт» на рынке с 2006 года — это компания с полным циклом производства, которая выпускает упаковочные материалы для пищевой промышленности. скриншот с сайта Яндекс.карты

Раиль Сабиров открыл торгово-логистическую компанию

Известный татарстанский бизнесмен, рыбопромышленник Раиль Сабиров, основавший казанскую компанию «Три кита» и продавший ее несколько лет назад, на днях учредил новую фирму со схожим названием. Это зарегистрированное также в Казани по адресу других фирм предпринимателя ООО «Торгово-логистическая компания «Три кита».

В поселке Константиновка на ул. Заречной у Сабирова работает фирма «Вэлда» с оборотом свыше 1,2 млрд рублей. Компания специализируется на оптовой торговле мясом и мясопродуктами. Имеет складские комплексы в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске. У ТЛК «Три кита» тот же вид деятельности, но уставный капитал значительно выше — 15 млн рублей. Сабиров ее руководитель и учредитель.

Основавший и продавший компанию «Три кита» Раиль Сабиров в эти дни учредил новую фирму со схожим названием. скриншот из видео «Отзыв о конференции ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ 2019 - Раиль Сабиров (Группа компаний "ТРИ КИТА")» с канала «Ремарк Бизнес подарки»

Сегодня наиболее прибыльное предприятие предпринимателя — это подмосковный рыбообрабатывающий комбинат «Три кита». Его выручка в минувшем году составила 2,8 млрд, чистая прибыль — 27,4 млн. Комбинат выпускает свыше 2 тысяч тонн рыбной продукции.

Бизнесмен выкупил предприятие еще в 2018 году, но сначала учредителем был партнер Зульфат Набиуллин, а с лета прошлого года компания полностью принадлежит Сабирову. С того же периода ему принадлежит и ООО «Торговый дом «Три кита».

ТЛК «Три кита» зарегистрирована по тому же адресу, что и фирма «Вэлда», — в поселке Константиновка на ул. Заречной. скриншот с сайта Яндекс.карты

Казанская сеть «Здоровье семьи» отстаивает бренд

На этой неделе татарстанская компания «Здоровье семьи» Людмилы Лобовой подала апелляцию на решение Арбитражного суда Калужской области по своему иску. Предметом спора стала интеллектуальная собственность сети частных медклиник.

Казанцы добиваются от калужской фирмы «Здоровье для всей семьи» компенсации за нарушение их исключительных прав на товарный знак в размере 1 млн рублей. Требуют прекратить использовать бренд в фирменном наименовании и доменном имени zdoroviesemii.ru, коммерческом обозначении и при размещении рекламы.

Компания из РТ указала, что является правообладателем словесного обозначения «Здоровье семьи», а при посещении аккаунта и сайта одноименного калужского медцентра (vk.com/zdorsem; zdoroviesemii.ru) выяснила, что «ответчик незаконно использует товарный знак». Потребовала прекратить использование бренда и выплатить ей компенсацию.

Предметом спора стала интеллектуальная собственность казанской сети частных медклиник. скриншот с сайта Яндекс.карты

В ответ на претензию калужцы сообщили, что признают ее правомерность и для урегулирования спора готовы рассмотреть вопрос о заключении лицензионного договора. Пообещали удалить с сайта указание слов «Здоровье семьи» и в перспективе поменять доменное имя. Но указали, что сумма компенсации необоснованно завышена. В дальнейшем компания действительно изменила наименование с ООО «Здоровье семьи» на ООО «Здоровье для всей семьи».

Однако казанцы не были удовлетворены этим и подали иск. Оказалось, ответчик достаточно долго использовал их товарный знак — с 2010 года, то есть 14 лет. Тем не менее суд принял во внимание, что калужцы прекратили использовать бренд, а также то, что истец и ответчик работают в разных и удаленных друг от друга регионах (Казань, Татарстан и Обнинск, Калужская область), то есть их клиентская база не могла пересекаться. Поэтому решил снизить размер компенсации до 100 000 рублей, иск был удовлетворен частично. В Казани с этим не согласны и подали жалобу на решение калужского арбитража.

Инвесторы Лениногорска и выкуп Truffo

К другим новостям деловой повестки. Как уже рассказывало «Реальное время», на этой неделе стало известно о новых инвестпроектах в Лениногорском районе. «Мы в активном поиске инвесторов в сельское хозяйство, так как сильно просели и в мясном, и в молочном животноводстве», — самокритично заявил в среду новый глава муниципалитета Марат Гирфанов во время «Муниципального часа» в Агентстве инвестиционного развития РТ. Он поставил перед собой задачу кратно поднять сельхозпроизводство — до 7 млрд рублей к 2027—2028 годам. Кроме того, готов помочь потенциальным инвесторам выйти на прямой контакт с «Татнефтью», выставившей на продажу 50 объектов недвижимости в центре города. До этого бывшие корпуса «нефтянки» приобрели московская компания «Водные технологии инжиниринг» и холдинг «Солюшен», учредивший «дочку» «КС Механика».

предоставлено пресс-службой АИР РТ

Кроме того, как выяснило наше издание, казанский ресторан французской кухни Truffo выкупили владельцы Begin и Terra et Silva. О новой концепции заведения пока ничего неизвестно. О закрытии Truffo стало известно 6 мая, но свою деятельность он прекратил еще 1-го числа. «После 11 замечательных лет работы ресторан Truffo подошел к своему финалу. Эти годы были наполнены непередаваемыми моментами, яркими эмоциями и настоящими кулинарными открытиями», — говорится в официальном сообщении. Однако, согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», владелец бренда заведения — ООО «Юнионтрейд» — всего год назад продлил срок действия исключительного права на товарный знак на 10 лет. В карточке компании информации о закрытии проекта нет.