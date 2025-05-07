«КОС-Синтез» повел 2:0 в серии со «Спартаком» в финале плей-офф по водному поло

Фото: Михаил Захаров

«КОС-Синтез» обыграл в Казани волгоградский «Спартак» со счетом 9:8 во втором матче серии в финале Суперлиги по водному поло. Казанская команда повела 2:0 в финальной серии.

Самым результативным игроком в составе «заводчан» стал Адель Латыпов, сделавший хет-трик. Еще шесть ватерполистов забили по голу.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Следующий матч финала пройдет 16 мая в Волгограде. При необходимости «КОС-Синтез» и «Спартак» сыграют на площадке волгоградцев и 17 мая. Финальная серия продлится до трех побед одной из команд.

«КОС-Синтез» в нынешнем сезоне выступает в ранге действующего чемпиона турнира. Накануне казанцы победили «Спартак» со счетом 14:12.

«КОС-Синтез» (Казань) — «Спартак-Волгоград» — 9:8 (3:3, 0:1, 4:3, 1:1).

Зульфат Шафигуллин