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Форвард «Рубина» Шабанхаджай признался в любви к Казани

13:08, 05.05.2025
Форвард «Рубина» Шабанхаджай признался в любви к Казани
Фото: Динар Фатыхов

Нападающий «Рубина» Дардан Шабанхаджай признался в любви к Казани. По словам футболиста, он не ожидал, что ему будет так комфортно в столице Татарстана.

«Я не ожидал, что в России мне будет так комфортно, все хорошо. Меня очень здорово приняли здесь. Я люблю Казань», — сказал Шабанхаджай «РБ Спорт».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Шабанхаджай выступает за «Рубин» с января 2024 года, перейдя из словенского клуба «Мура». В нынешнем сезоне форвард забил три гола и отдал два ассиста за казанскую команду в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Зульфат Шафигуллин

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