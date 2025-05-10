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Источник: Марат Валиуллин может быть уволен из «Ак Барса»

10:05, 10.05.2025
Источник: Марат Валиуллин может быть уволен из «Ак Барса»
Фото: взято с сайта ak-bars.ru

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин может покинуть клуб. Об этом сообщает журналист Артур Хайруллин.

— Позиции Анвара Гатиятулина прочны, а вот Марат Валиуллин вполне может покинуть клуб, — утверждает журналист.

взято с сайта ak-bars.ru

На одну из руководящих должностей может быть назначен экс-капитан «Ак Барса» Данис Зарипов. Кроме этого, по данным Хайруллина, клуб интересуется подписанием форварда СКА Михаила Воробьева.

Подробнее о возможных изменениях в «Ак Барсе» читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин

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