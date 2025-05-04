Победитель «Казанского марафона» сделал предложение девушке после забега
Россиянин Дмитрий Неделин победил на «Казанском марафоне» в забеге на 42,2 км. Он пробежал дистанцию за 2 часа 9 минут 38 секунд. На дистанции Неделин обошел трех африканских бегунов.
Дмитрий Неделин установил новый рекорд марафона. Однако главной интригой было, побьет ли он рекорд России, установленный в 2007 году Алексеем Соколовым, — 2 часа 9 минут 7 секунд. Для этого Неделину не хватило 31 секунды. Соколов сам присутствовал в Казани и лично поприветствовал Неделина после финиша.
После пробега Неделин сделал предложение своей девушке — спортивному блогеру Анастасии Тукмачевой. Та ответила: «Да».
Напомним, традиционный «Казанский марафон» проходил в столице РТ 3 и 4 мая. Это был 11-й старт после возрождения мероприятия в 2014-м.
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