Победитель «Казанского марафона» сделал предложение девушке после забега

Фото: Динар Фатыхов

Россиянин Дмитрий Неделин победил на «Казанском марафоне» в забеге на 42,2 км. Он пробежал дистанцию за 2 часа 9 минут 38 секунд. На дистанции Неделин обошел трех африканских бегунов.

Дмитрий Неделин установил новый рекорд марафона. Однако главной интригой было, побьет ли он рекорд России, установленный в 2007 году Алексеем Соколовым, — 2 часа 9 минут 7 секунд. Для этого Неделину не хватило 31 секунды. Соколов сам присутствовал в Казани и лично поприветствовал Неделина после финиша.

После пробега Неделин сделал предложение своей девушке — спортивному блогеру Анастасии Тукмачевой. Та ответила: «Да».

Напомним, традиционный «Казанский марафон» проходил в столице РТ 3 и 4 мая. Это был 11-й старт после возрождения мероприятия в 2014-м.

Елизавета Пуншева