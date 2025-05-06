«КОС-Синтез» победил «Спартак» в первом матче финала Суперлиги

Казанская команда повела в серии со счетом 1:0

Фото: Михаил Захаров

«КОС-Синтез» обыграл в Казани волгоградский «Спартак» со счетом 14:12 в первом матче финала плей-офф Суперлиги по водному поло. Казанская команда повела в серии 1:0.

Волгоградцы вели после первой половины встречи в два мяча, однако во второй части игры хозяева смогли переломить ход матча. По три гола в активе Арслана Закирова и Ивана Васильева.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Завтра соперники проведут второй матч серии в Казани, начало игры в 18:30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал ТНВ.

«КОС-Синтез» выступает в ранге действующего чемпиона турнира. В шести последних сезонах казанцы играли в финале плей-офф с волгоградским «Спартаком».

«КОС-Синтез» — «Спартак-Волгоград» — 13:12 (5:3, 1:5, 4:2, 3:2)

Зульфат Шафигуллин