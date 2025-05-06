Вербов: «В нынешнем виде «Зенит-Казань» проводит последний сезон»

Фото: Динар Фатыхов

Нынешний состав «Зенита-Казань» проводит свой последний сезон, заявил главный тренер Алексей Вербов. По его словам, «Финал шести» Кубка России в Казани станет последним в клубе для некоторых лидеров команды.

«Все понимают, что в нынешнем виде состав проводит последний сезон. И «последний танец» очень хочется закончить на мажорной ноте. У клуба юбилей, 25 лет, домашние стены. В общем, куда ни посмотри — сплошная мотивация», — сказал Вербов Legalbet.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По некоторым данным, «Зенит-Казань» покидают Майка Кристенсон, Сэм Деру, Евгений Рукавишников и Кирилл Клец. Ранее команда Вербова в третий раз подряд стала чемпионом России, обыграв в финальной серии петербургский «Зенит».



«Финал шести» Кубка России по волейболу пройдет в Казани с 6 по 11 мая с участием шести лучших российских команд.

Зульфат Шафигуллин