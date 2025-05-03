«Краснодар» обыграл «Рубин» и оторвался от «Зенита» на семь очков в РПЛ

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» уступил в гостях «Краснодару» со счетом 1:2 в матче 27-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Мурада Мусаева укрепила лидерство в турнирной таблице.



В составе «Краснодара» голы забили Эдуард Сперцян (с пенальти) и Витор Тормена. У «Рубина» единственный мяч в активе Ильи Рожкова после розыгрыша красивой комбинации. В первом тайме судья Кирилл Левников долго смотрел видеоповтор по возможному удалению игрока хозяев, однако в итоге не стал показывать красной карточки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Краснодар» укрепил лидерство в чемпионате, набрав 61 очко. Идущий вторым «Зенит» отстает на семь баллов, имея один матч в запасе. Питерцы в 27-м туре играют 4 мая в 19.30 по мск против «Пари НН». «Рубин» временно остается седьмым с 39 очками.

В следующем туре «Краснодар» играет 10 мая с ЦСКА. «Рубин» же 11-го числа примет в Казани «Ростов».

Зульфат Шафигуллин