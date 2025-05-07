Форвард УНИКСа Хиллиард: как только исправим проблемы в атаке, игра с ЦСКА будет другой

Фото: Динар Фатыхов

Форвард казанского баскетбольного клуба УНИКС Дэрран Хиллиард прокомментировал поражение команды в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против ЦСКА. Он выразил уверенность в улучшении игры в следующих встречах.

— В первой игре УНИКС отлично защищался, был силен и держался рядом с ЦСКА большую часть игры. Однако у нас возникли проблемы в атаке. Из-за волнения и нервозности плохо реализовывали броски с дальней дистанции и с линии штрафных. Уверен, что как только исправим эти моменты, игра будет другой. В целом предстоит длинная серия, поэтому никогда не знаешь, что может произойти дальше. Мы просто должны проходить игру за игрой, — заявил Хиллиард пресс-службе клуба.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Накануне УНИКС уступил московскому ЦСКА в первом матче полуфинальной серии со счетом 67:56 (15:9, 21:12, 11:15, 20:20), несмотря на уверенную победу в четвертьфинале над саратовским «Автодором».

Следующий матч между командами состоится 8 мая в 17:00 по московскому времени на арене «Мегаспорт».