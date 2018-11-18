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Пловец из Татарстана завоевал два «золота» на шестом этапе Гран-при FINA в Австралии

14:06, 18.11.2018
Пловец из Татарстана завоевал два «золота» на шестом этапе Гран-при FINA в Австралии
Фото: mdms.tatarstan.ru

Спортсмен клуба водных видов спорта «Синтез» Никита Шлейхер завоевал две золотые медали на 6-м этапе Гран-при FINA по прыжкам в воду в Австралии.

Первое золото татарстанский пловец завоевал в прыжках с 10-метровой вышки. Он лидировал с первого раунда квалификации в полуфинале и одержал победу. По итогам 6 попыток в финале он набрал 459.95 очка, опередив австралийца Сэма Фрикера (389.50), говорится в сообщении СК ВВС «Синтез».

Вторую медаль Шлейхер выиграл вместе с другим пловцом клуба Александром Белевцевым – в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. В третьем финале дня Шлейхер вместе с Марией Поляковой в миксте на 3-метровом трамплине заняли 4 место.

Ранее представители Татарстана Никита Шлейхер и Александр Белевцев завоевали «серебро» на Кубке мира по прыжкам в воду в китайском Ухане.

Спорт Татарстан
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