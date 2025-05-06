«Зенит-Казань» одержал «сухую» победу над «Динамо» на старте Кубка России
«Зенит-Казань» обыграл московское «Динамо» со счетом 3:0 в стартовом матче «Финала шести» Кубка России. Турнир проходит в Казани с 6 по 11 мая.
Казанская команда победила в трех партиях — 25:22, 25:22, 25:19. Самым результативным игроком в составе хозяев стал Максим Михайлов, набравший 17 очков.
«Зенит-Казань» выступает в «Финале шести» в группе А, где им противостоит московское «Динамо» и «Динамо-ЛО». В группе Б играют «Зенит» (Санкт-Петербург), «Белогорье» (Белгород) и «Локомотив» (Новосибирск).
В полуфиналы турнира выходят первые две команды из каждой группы. Финал Кубка России состоится 11 мая в Казани в 19:30 по мск.
«Зенит-Казань» — «Динамо» (Москва) — 3:0 (25:22, 25:22, 25:19).
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.