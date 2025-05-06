«Зенит-Казань» одержал «сухую» победу над «Динамо» на старте Кубка России

Фото: Мария Зверева

«Зенит-Казань» обыграл московское «Динамо» со счетом 3:0 в стартовом матче «Финала шести» Кубка России. Турнир проходит в Казани с 6 по 11 мая.

Казанская команда победила в трех партиях — 25:22, 25:22, 25:19. Самым результативным игроком в составе хозяев стал Максим Михайлов, набравший 17 очков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Зенит-Казань» выступает в «Финале шести» в группе А, где им противостоит московское «Динамо» и «Динамо-ЛО». В группе Б играют «Зенит» (Санкт-Петербург), «Белогорье» (Белгород) и «Локомотив» (Новосибирск).

В полуфиналы турнира выходят первые две команды из каждой группы. Финал Кубка России состоится 11 мая в Казани в 19:30 по мск.

«Зенит-Казань» — «Динамо» (Москва) — 3:0 (25:22, 25:22, 25:19).



Зульфат Шафигуллин