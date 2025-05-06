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Бразилия и Россия обсуждают возможность проведения футбольного матча

12:36, 06.05.2025
Бразилия и Россия обсуждают возможность проведения футбольного матча
Фото: Максим Платонов

Сборная Бразилии рассматривает предложение о проведении товарищеского матча с Россией в 2025 году. Об этом сообщает бразильское издание Band.

Бразильская сторона предложила российской команде сыграть в период с 6 по 14 октября или с 10 по 18 ноября. Окончательного решения о проведении товарищеского матча между Бразилией и Россией пока нет.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Российская сборная отстранена от международных турниров с весны 2022 года из-за ситуации вокруг Украины.

Бразилия в 2025 году является страной-председателем БРИКС, куда входит Россия.

Зульфат Шафигуллин

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