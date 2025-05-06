Игрок «Факела» назвал смешным решение ЭСК по матчу с «Рубином»

Фото: Динар Фатыхов

Защитник «Факела» Игорь Калинин считает смешным решение ЭСК РФС по пенальти в матче с «Рубином» в Казани. Комиссия признала, что судьи правильно не наказали хозяев за эпизод с падением игрока воронежцев в штрафной.

— Честно, мне смешно. Мы с Кабой разговаривали… Он говорит: я тебя не видел. Не знаю, что нужно сделать, чтобы пенальти поставили, — ногу чтобы сломали? Смысл это комментировать? — сказал Калинин «РБ Спорт».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Судья не назначил пенальти за момент с участием Дмитрия Кабутова и Игоря Калинина в штрафной «Рубина». ЭСК признала решение арбитра оправданным. При этом в комиссии посчитали, что судьи ошиблись, не назначив пенальти в ворота «Факела» в конце игры.

«Рубин» победил воронежскую команду в Казани со счетом 2:1, подробнее — в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин