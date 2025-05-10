Гид по улице Николая Ершова: революционные медики, песни про березу и хоромы для строителей

Прогулка по Арской улице, часть 5-я

Карта Казани 1930 г. Несколько лет на правой стороне ничего не рисовали. Фото: скриншот с сайта etomesto.ru

В путешествии по улице Николая Ершова в Казани мы приближаемся к границе Вахитовского и Советского районов. Скоро начнутся места, которые назывались Клыковской стройкой и даже «Америкой» — сюда перебирались люди, которые не могли себе позволить жилье в черте города. Итак, что находится напротив Арского кладбища?

Бюст Баумана

В сквере у завода «Электроприбор» раньше стоял бюст революционера. Николай Бауман, поволжский немец, родился в доме на Мусы Джалиля, 16. В 1891—1895 годах учился в ветеринарном институте, работал в селах, но из-за увлечения подпольной деятельностью был вынужден уехать в Петербург, где стал членом «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Сидел в Петропавловской крепости, потом в Орлове, откуда сбежал. В Цюрихе познакомился с Лениным и присоединился к большевикам. В 1905 году Баумана убил в Москве работник текстильной фабрики.

В 1934 году на Кооперативной площади, современной площади Тукая, где тогда не было многополосного шоссе и могли гулять люди, в начале улицы Баумана, стоял памятник архитектора Ахмеда Бикчентаева и скульптора Исаака Менделевича.

Вокруг сквера шли трамвайные пути, потому это место и называли «Кольцом». А в 1937-м памятник перенесли к ветинституту. В 2008-м его разрушили вандалы, видимо, чтобы украсть бронзу, но памятник был сделан из бетона.

Береза и надпись. Реальное время / realnoevremya.ru

Береза Ибрагимова

Также в сквере в 2001 году общество любителей словесности «19-е октября» посадило березу и поставило памятную табличку о Нигмате Ибрагимове (1778—1818). Московский татарин в 1804 году был здесь адъюнкт-профессором русской словесности в университете, писал учебники, исследования, переводил книги. Писатель Сергей Аксаков и другие его ученики называли Ибрагимова Николаем Михайловичем. Сочинил он стихи «Вечером красна девица», которые превратились в песню, а слова «С милым рай и в шалаше» стали крылатыми.

Береза же стоит здесь потому, что однажды Ибрагимов дописал несколько строк к народной песне из книги Львова — Прача. Так появилась популярная версия композиции «Во поле береза стояла». Ибрагимов умер в 40 лет от чахотки.

Ершова, 28. скриншот с сайта Гугл.карты

Ершова, 28

Здание 1950 года, еще один проект Махмута Игламова, выпускника Казанского института инженеров коммунального строительства и Ленинградского института инженеров гражданского строительства. Игламов воевал, на Курской дуге потерял ногу. Благодаря его строениям мы получили новую Казань послевоенной эпохи.



Пятое общежитие КНИТУ-КАИ (Ершова, 30)

Другой пример сталинского ампира, в отличие от многих «авиационных» зданий в Казани, не перестроенное из объектов прошлого, а возведенное с нуля. При этом в построенном в форме буквы «П» студенческом доме нашлось место и своеобразным сандрикам, и пилястрам, и советской символике.

Ершова, 30. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Общежитие строителей (Ершова, 32)

Общежитие для рабочих строительного треста №40 архитектора Рашада Муртазина построено в 1954-м. Муртазин тогда был ассистентом кафедры строительного института. Начинал карьеру еще в 1933-м. Среди его примечательных зданий — Пушкина, 22, Правобулачная, 37 и реконструкция здания КАИ на площади Свободы.



Это пятиэтажный дом, при этом двухъярусная башня доводит его рост до семи уровней. Долгое время здесь находилось местное отделение связи. Фотографии также сообщают нам, что сюда можно было сдать белье в стирку.

Ершова, 32. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Железная дорога

Рядом с общежитием находилось сразу несколько небольших улиц, которые так и назывались — Маленькая и Короткая. А вдоль железной дороги тянулась Ветеринарная (Абжалилова). Здесь же проходит граница двух районов.

Советский — под названием Молотовского — появился в 1935 году, нынешнее название он получил в 1957-м, его территория неоднократно менялась, было время, когда в него входила значительная часть Вахитовского.

При этом историю Клыковской стройки, которая начинается на той стороне моста, можно начинать с конца XIX века. Стройками назывались тогда пригородные территории, на них селились в это время жители, которые не могли себе позволить место поближе к центру. К примеру, в Московском районе была Ивановская стройка, а Савиновская стройка, конечно, в селе Савиново, сейчас это самая дальняя часть Ново-Савиновского района.

В 1928 году в Казани закончили строить Южный ход железной дороги в сторону Екатеринбурга. Во время этого строительства появилась известная теперь каждому жителю выемка между Абжалилова и Красной Позицией. Клыковка даже была в некотором смысле отрезана от «большой земли», добираться сюда было нелегко. Обратите внимание на мост: ему около ста лет и он рассчитан на одноколейную дорогу.