Велимир Перасович о матче УНИКСа: «Моя команда сыграла хорошо, но не хватило немного удачи»

Фото: Динар Фатыхов

Велимир Перасович, главный тренер баскетбольного клуба УНИКС, заявил, что его команда сыграла хорошо, несмотря на поражение. Он поздравил ЦСКА с победой, заявив, что команда соперника провела отличную игру. По его словам, у его команды был шанс выиграть, если бы не судейские ошибки.

— Я считаю, что сегодня мы должны были выигрывать с преимуществом в 15 очков, чтобы иметь шанс на победу. Но судейские фолы помешали нам показать свой баскетбол. ЦСКА — очень сильная команда, с ними было трудно конкурировать, — сказал тренер.

Он подчеркнул, что второй матч команда сыграла лучше, чем первый, но этого все равно оказалось недостаточно для победы. На вопрос, что нужно еще, чтобы победить «армейцев», тренер ответил: «Настрой и отношение у нас есть, этого достаточно».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также Перасович высказался о новичке команды Маркусе Кине: «Он отличный снайпер. Сегодня он реализовал очень сложные броски, именно поэтому мы его и подписали».

Что касается Джалена Рейнольдса, тренер ответил: «Он сыграл гораздо лучше, чем в первой игре. Он был очень сосредоточен и хорошо чувствовал себя на площадке. Его настроение зависит от того, идет ли у него бросок. Сегодня он попадал, и это важно. Ему нужно быть терпеливым, и игра придет к нему. В целом он выполнил все, что от него требовалось».

Перасович также сказал, что не любит говорить о конкретных новых игроках, потому что команда — это единое целое.

— Ранее я отметил снайперские способности Маркуса Кина. Дэрран Хиллиард — опытный игрок, у него большой европейский опыт. Но говорить отдельно о ком-либо не вижу смысла, — подчеркнул он.

Анастасия Фартыгина