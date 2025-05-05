Тренер УНИКСа Перасович поделился ожиданиями от серии матчей с ЦСКА

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от полуфинальной серии с ЦСКА в Единой лиге ВТБ. Команды начнут противостояние 6 мая матчем в Москве.

Перасович считает, что у УНИКСа есть шансы пройти в финал турнира, обыграв ЦСКА.

— Мы уже не раз встречались с ЦСКА в этом сезоне. Армейцы часто были чуть впереди нас и выиграли три из четырех матчей в регулярном чемпионате. Сейчас у нас в составе появились два новых игрока, и команда немного трансформировалась. Мы чувствуем свои силы и верим в наши возможности. Уверен, что мы готовы к противостоянию с такой сильной командой, как ЦСКА. В любом случае, мы сделаем все, чтобы добиться желаемого результата и показать свой максимум на площадке, — передают слова Перасовича в пресс-службе клуба.

В полуфинале ЦСКА будет иметь преимущество домашней площадки из-за более высокой позиции по итогам регулярного чемпионата. Армейцы завершили «регулярку» на второй строчке, казанцы — на третьей.



Ранее в сезоне ЦСКА трижды обыграл УНИКС — 71:55, 80:73 и 97:86, но проиграл в последней очной игре в чемпионате со счетом 78:86. Также армейцы выиграли у подопечных Перасовича в сентябре в финале Суперкубка ВТБ — 87:72.

В прошлом сезоне команды встречались в финальной серии, где победили баскетболисты ЦСКА с общим счетом 4:1.

Зульфат Шафигуллин