Рейнольдс: «Выход УНИКСа в полуфинал считаю Божьим благословением»

Центровой УНИКСа поделился ожиданиями от полуфинальной битвы с ЦСКА

Фото: Динар Фатыхов

Центровой УНИКСа Джален Рейнольдс прокомментировал выход казанской команды в полуфинал Единой лиги ВТБ. В четвертьфинале казанцы обыграли в трех матчах саратовский «Автодор».

— Считаю наш выход в полуфинал Божьим благословением. Знаете, мы очень усердно работали в этом году и сейчас испытываем много разных эмоций по этому поводу. На мой взгляд, мы полностью готовы к предстоящей битве и хотим убедиться в этом на практике, — цитирует баскетболиста пресс-служба клуба.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В полуфинале УНИКСу предстоит сыграть с действующим чемпионом турнира ЦСКА. Армейцы будут иметь преимущество домашней площадки из-за более высокой позиции по итогам регулярного чемпионата. Москвичи заняли второе место в «регулярке», УНИКС — третье.



Рейнольдс поделился ожиданиями от противостояния с ЦСКА в полуфинале Единой лиги ВТБ.

— ЦСКА продемонстрировал отличное нападение в четвертьфинальной серии с «Нижним». Но независимо от того, как «армейцы» играют в атаке, мы определенно должны быть начеку. Нам нужно выйти на паркет «Мегаспорта» с большим запасом энергии и сделать все возможное для победы, — считает Рейнольдс.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Первые два матча полуфинала с ЦСКА пройдут в Москве 6 и 8 мая. Затем противостояние продолжится в Казани 12 и 14 числа. Серия продолжится до четырех побед одной из команд.



В прошлом сезоне ЦСКА и УНИКС встречались в финале плей-офф Единой лиги ВТБ. В финальной серии тогда армейцы оказались сильнее казанцев, победив с общим счетом 4:1.

Зульфат Шафигуллин