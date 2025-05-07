Команда Банка «Аверс» приняла участие в Казанском марафоне

Фото: предоставлено АО Банк «Аверс»

«Я бегу за «Аверс»!» — так называлась акция, которую банк приурочил к своему 35-летнему юбилею. Сотрудники Банка «Аверс» приняли участие в забегах на различные дистанции. Для некоторых из них это был первый опыт участия в подобном мероприятии, а для других — возможность улучшить свои спортивные достижения и поддержать здоровый образ жизни.

— Сотрудники с воодушевлением приняли участие в юбилейном забеге, демонстрируя не только спортивный дух, но и командную силу и преданность общему делу, — рассказала председатель правления Банка «Аверс» Аида Волкова.

Казанский марафон — это ежегодное спортивное событие, проходящее в столице Татарстана. В этом году он собрал рекордные 35 тысяч участников со всего мира. Как обычно, турнир открыт и для профессиональных спортсменов, и для любителей.

— Я часто участвую в различных забегах. А в таком корпоративном формате — в первый раз. Очень рад, что банк предоставил такую возможность. Бежать с флагом, в командной форме — это совсем иные ощущения, чем просто участвовать одному, — поделился впечатлениями участник забега Юрий Соловьев.