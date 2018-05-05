Россия: две мужские медали и разлад в команде девушек
Итоги первого дня казанского этапа Мировой серии FINA по прыжкам в воду
Уже четвертый по счету казанский этап Мировой серии по прыжкам в воду открылся как обычно – с лестных слов больших чиновников из FINA об организации и инфраструктуре столицы Татарстана (правда, не обошлось без шпилек от российских функционеров от плавания в адрес уже самой FINA). Однако и сами соревнования дали повод «посудачить» — и на тему неприезда сразу нескольких федераций, и по поводу курьезного «рассинхрона» при прыжке у девушек. Об этом и многом другом — в материале «Реального времени».
«Во многих странах отмечают: Казань — это спорт»
Это уже четвертый этап Кубка мира по синхронным прыжкам в Казани. Напомним, первый был проведен еще в 2015 году, аккурат перед чемпионатом мира по водным видам спорта, проходившем в столице Татарстана.
— Для нас большое удовольствие и честь снова быть в Татарстане, — сказал обязательные слова на стартовой пресс-конференции этапа Мировой серии президент Международной федерации плавания FINA Хулио Маглионе. — Мы рады приветствовать участников соревнований в Казани — городе, который прекрасно провел водный чемпионат мира. Казань ежегодно проводит различные чемпионаты, и этот город стал для нас настоящим домом. Это столица спорта России, нет никаких сомнений. Во многих странах мира отмечают: Казань — это спорт.
Хулио Маглионе: «Это столица спорта России, нет никаких сомнений. Во многих странах мира отмечают: Казань — это спорт»
Исполнительный директор FINA Корнель Маркулеску поспешил присоединиться к отзывам об организаторских способностях Татарстана, напомнив, что чемпионат мира 2022 года также пройдет в Казани.
— Я узнал, что в Татарстане более 50 бассейнов. Это очень важно для здорового образа жизни. Вы можете убедиться, что мы оказываем поддержку всем заявочным компаниям Казани.
«Перенести казанский этап Мировой серии из-за политики? Никогда!»
Не забыли журналисты и о вопросах, ставших особенно актуальными для России в последнее время. Учитывая, что сегодня по всем фронтам прорабатывается тема бойкота российских этапов международных турниров, стоит, разумеется, задуматься и о казанских водных «ивентах». Да и федераций на этом турнире оказалось меньше, чем на трех предыдущих, — всего 12, что тоже заставляет задуматься.
— Нет опасений, что этап может быть отменен в связи с последними событиями в мировом спорте? — спросили журналисты у Маркулеску.
— Перенесен? Никогда! Мы уже анонсировали даты и объекты проведения мероприятий. Их особенность в том, что будет две дисциплины в разных бассейнах. Это запрос от пловцов и тренеров. Основной проблемой является то, что на него претендует много городов. И в последующие годы мы будем выбирать на основании того, кто лучше готов. Это очень важно.
— В Казань не приехали некоторые китайские спортсмены, всего три пары. И некоторые другие команды прибыли не в оптимальном составе. Почему?
— Мы проводим работу с ними и постараемся выяснить, почему такое количество федераций. Ведь эти соревнования наиболее захватывающие. Я хочу отметить, что все расходы, которые несут спортсмены, покрываются федерацией по водным видам. Возможно, потери в составе участников связаны с травмами и болезнями, — предположил Маркулеску.
В очередной раз рассказал историю вхождения Казани в большую семью FINA министр спорта РТ Владимир Леонов. По его словам, благодаря вере чиновников FINA в столицу Татарстана, последняя имеет в своем активе проведение сразу нескольких соревнований международного уровня, главной из которых стала «Акватика»-2015.
— Не устану благодарить Хулио и Корнеля за то, что поверили в нас когда-то в Лондоне. Очень интеллигентно отнеслись, когда пришел какой-то Владимир из какой-то Казани с какой-то книгой. Это огромная честь и очень приятно получать высокую оценку от них. И то, что в составе сборной страны выступают наши татарстанские спортсмены, говорит о большой работе, которую мы провели, — сказал министр.
«Казанский этап на уровне Олимпийских игр, остальные — первенства ЖЭК»
С 2015 года Казань сохраняет за собой право принимать один из этапов Мировой серии по прыжкам в воду и проводит его ежегодно. Веса и статусности соревнованию придает соседство с этапами в таких мировых центрах, как Монреаль и Пекин. Они прошли в марте и апреле. А казанский стал заключительным. Впрочем, как уверяет президент российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко, он по всем статьям переигрывает прочие. Эпитеты при этом чиновник особенно не выбирал.
«Приятно видеть столько журналистов. Хочу также сказать спасибо Хулио Маглионе и Корнелю Маркулеску. Их приезд означает, что они уважают уровень наших соревнований. В другие города они не всегда приезжают. Я был и в Пекине, и в Монреале и надо сказать, что Казань проводит этот турнир на уровне Олимпийских игр. А то, что я видел в других городах, больше походит на уровень первенства ЖЭКа», — заявил Алексей Власенко.
«Золото» и «серебро» у мужчин
Что касается спортивной составляющей, то в первый соревновательный день еще до официальной церемонии открытия первое «золото» для России взяли мужчины в прыжках с 10 метров. Отличились Александр Бондарь и Виктор Минбаев. А с трехметровой высоты россияне Евгений Кузнецов и Илья Захаров ограничились лишь «серебром», уступив китайцам 20 баллов.
— Были ли шансы сегодня победить китайцев? — Спрашивали после награждения журналисты.
— Мы вообще никогда не сдаемся. Надеялись ли на большее? Более того, работали для этого. Мировая серия — не основные старты, и сейчас важно не «золото», а стабильный «проход». Чтобы набрать какую-то сумму баллов, опробовать себя, — сказали российские пловцы Кузнецов и Захаров.
Разумеется, не последнюю роль в итоговых результатах сыграло и отсутствие нескольких пар из Поднебесной. Некоторые российские пловцы, отвечая на вопрос, не разочарованы ли они отсутствие китайцев, говорили, что только рады. Корреспондент «Реального времени» решил уточнить у Захарова и Кузнецова, повлияет ли урезанный состав соревнований на итоговый успех.
— У нас есть определенный общий зачет по итогам четырех мировых серий. Но в нашей дисциплине, например, все приехали. У ребят с вышки не все. Посмотрим.
Между тем, тренер национальной сборной Светлана Моисеева также согласилась прокомментировала успех парней.
— Женя (Кузнецов, — прим. ред.) на прошлой тренировке выбил себе палец и поэтому не очень удобно было ставить его. Но он молодец, справился со своим прыжком. Но немножко Илья (Захаров, — прим. ред.) подпортил картинку и свой коронный прыжок с передней стойки с половины оборота назад сделал не на своем уровне. И заключительный прыжок, который всегда делает хорошо — четыре оборота вперед — тоже не совсем получился. Но это мелкие ошибки. Я считаю, что они и с парой китайцев могут бороться, — уверена Моисеева.
Ссора российских девушек
А вот у девушек не обошлось без казусов. Надежда Бажина и Кристина Ильиных не поняли друг друга. Первая допустила ошибку, но продолжила движение, в то время как ее партнерша осталась на месте. В воду прыгнула лишь Надежда. В итоге — ноль баллов. Светлана Моисеева после соревнований рассказала о том, как вышел такой «рассинхрон».
— Они друг друга периферическим зрением видели. Кристина заметила, что Надя ошибается в «наскоке». И по ее мнению, Надя должна была остановиться. Но Бажина, зная что на соревнованиях нельзя останавливаться, идет «с любого наскока», как у нас говорят, и делает прыжок. Это просто мысли сработали не в том направлении, чисто психология. Дело не в том, что прыжок неподготовленный. Они пару резких слов, конечно, сказали друг-другу. Сейчас вечером будем разбираться.
К чему приведут «разборки» узнаем в ближайшие дни.
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