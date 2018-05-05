Россия: две мужские медали и разлад в команде девушек

Итоги первого дня казанского этапа Мировой серии FINA по прыжкам в воду

Фото: Максим Платонов

Уже четвертый по счету казанский этап Мировой серии по прыжкам в воду открылся как обычно – с лестных слов больших чиновников из FINA об организации и инфраструктуре столицы Татарстана (правда, не обошлось без шпилек от российских функционеров от плавания в адрес уже самой FINA). Однако и сами соревнования дали повод «посудачить» — и на тему неприезда сразу нескольких федераций, и по поводу курьезного «рассинхрона» при прыжке у девушек. Об этом и многом другом — в материале «Реального времени».

«Во многих странах отмечают: Казань — это спорт»

Это уже четвертый этап Кубка мира по синхронным прыжкам в Казани. Напомним, первый был проведен еще в 2015 году, аккурат перед чемпионатом мира по водным видам спорта, проходившем в столице Татарстана.

— Для нас большое удовольствие и честь снова быть в Татарстане, — сказал обязательные слова на стартовой пресс-конференции этапа Мировой серии президент Международной федерации плавания FINA Хулио Маглионе. — Мы рады приветствовать участников соревнований в Казани — городе, который прекрасно провел водный чемпионат мира. Казань ежегодно проводит различные чемпионаты, и этот город стал для нас настоящим домом. Это столица спорта России, нет никаких сомнений. Во многих странах мира отмечают: Казань — это спорт.

Хулио Маглионе: «Это столица спорта России, нет никаких сомнений. Во многих странах мира отмечают: Казань — это спорт»



Исполнительный директор FINA Корнель Маркулеску поспешил присоединиться к отзывам об организаторских способностях Татарстана, напомнив, что чемпионат мира 2022 года также пройдет в Казани.

— Я узнал, что в Татарстане более 50 бассейнов. Это очень важно для здорового образа жизни. Вы можете убедиться, что мы оказываем поддержку всем заявочным компаниям Казани.

«Перенести казанский этап Мировой серии из-за политики? Никогда!»

Не забыли журналисты и о вопросах, ставших особенно актуальными для России в последнее время. Учитывая, что сегодня по всем фронтам прорабатывается тема бойкота российских этапов международных турниров, стоит, разумеется, задуматься и о казанских водных «ивентах». Да и федераций на этом турнире оказалось меньше, чем на трех предыдущих, — всего 12, что тоже заставляет задуматься.

— Нет опасений, что этап может быть отменен в связи с последними событиями в мировом спорте? — спросили журналисты у Маркулеску.

— Перенесен? Никогда! Мы уже анонсировали даты и объекты проведения мероприятий. Их особенность в том, что будет две дисциплины в разных бассейнах. Это запрос от пловцов и тренеров. Основной проблемой является то, что на него претендует много городов. И в последующие годы мы будем выбирать на основании того, кто лучше готов. Это очень важно.

Корнель Маркулеску поспешил присоединиться к отзывам об организаторских способностях Татарстана, напомнив, что чемпионат мира 2022 года также пройдет в Казани



— В Казань не приехали некоторые китайские спортсмены, всего три пары. И некоторые другие команды прибыли не в оптимальном составе. Почему?



— Мы проводим работу с ними и постараемся выяснить, почему такое количество федераций. Ведь эти соревнования наиболее захватывающие. Я хочу отметить, что все расходы, которые несут спортсмены, покрываются федерацией по водным видам. Возможно, потери в составе участников связаны с травмами и болезнями, — предположил Маркулеску.

В очередной раз рассказал историю вхождения Казани в большую семью FINA министр спорта РТ Владимир Леонов. По его словам, благодаря вере чиновников FINA в столицу Татарстана, последняя имеет в своем активе проведение сразу нескольких соревнований международного уровня, главной из которых стала «Акватика»-2015.

— Не устану благодарить Хулио и Корнеля за то, что поверили в нас когда-то в Лондоне. Очень интеллигентно отнеслись, когда пришел какой-то Владимир из какой-то Казани с какой-то книгой. Это огромная честь и очень приятно получать высокую оценку от них. И то, что в составе сборной страны выступают наши татарстанские спортсмены, говорит о большой работе, которую мы провели, — сказал министр.

«Казанский этап на уровне Олимпийских игр, остальные — первенства ЖЭК»

С 2015 года Казань сохраняет за собой право принимать один из этапов Мировой серии по прыжкам в воду и проводит его ежегодно. Веса и статусности соревнованию придает соседство с этапами в таких мировых центрах, как Монреаль и Пекин. Они прошли в марте и апреле. А казанский стал заключительным. Впрочем, как уверяет президент российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко, он по всем статьям переигрывает прочие. Эпитеты при этом чиновник особенно не выбирал.

«Приятно видеть столько журналистов. Хочу также сказать спасибо Хулио Маглионе и Корнелю Маркулеску. Их приезд означает, что они уважают уровень наших соревнований. В другие города они не всегда приезжают. Я был и в Пекине, и в Монреале и надо сказать, что Казань проводит этот турнир на уровне Олимпийских игр. А то, что я видел в других городах, больше походит на уровень первенства ЖЭКа», — заявил Алексей Власенко.



«Я был и в Пекине, и в Монреале и надо сказать, что Казань проводит этот турнир на уровне Олимпийских игр. А то, что я видел в других городах, больше походит на уровень первенства ЖЭКа», — заявил Алексей Власенко

«Золото» и «серебро» у мужчин

Что касается спортивной составляющей, то в первый соревновательный день еще до официальной церемонии открытия первое «золото» для России взяли мужчины в прыжках с 10 метров. Отличились Александр Бондарь и Виктор Минбаев. А с трехметровой высоты россияне Евгений Кузнецов и Илья Захаров ограничились лишь «серебром», уступив китайцам 20 баллов.

— Были ли шансы сегодня победить китайцев? — Спрашивали после награждения журналисты.

— Мы вообще никогда не сдаемся. Надеялись ли на большее? Более того, работали для этого. Мировая серия — не основные старты, и сейчас важно не «золото», а стабильный «проход». Чтобы набрать какую-то сумму баллов, опробовать себя, — сказали российские пловцы Кузнецов и Захаров.

Разумеется, не последнюю роль в итоговых результатах сыграло и отсутствие нескольких пар из Поднебесной. Некоторые российские пловцы, отвечая на вопрос, не разочарованы ли они отсутствие китайцев, говорили, что только рады. Корреспондент «Реального времени» решил уточнить у Захарова и Кузнецова, повлияет ли урезанный состав соревнований на итоговый успех.

— У нас есть определенный общий зачет по итогам четырех мировых серий. Но в нашей дисциплине, например, все приехали. У ребят с вышки не все. Посмотрим.

Между тем, тренер национальной сборной Светлана Моисеева также согласилась прокомментировала успех парней.

— Женя (Кузнецов, — прим. ред.) на прошлой тренировке выбил себе палец и поэтому не очень удобно было ставить его. Но он молодец, справился со своим прыжком. Но немножко Илья (Захаров, — прим. ред.) подпортил картинку и свой коронный прыжок с передней стойки с половины оборота назад сделал не на своем уровне. И заключительный прыжок, который всегда делает хорошо — четыре оборота вперед — тоже не совсем получился. Но это мелкие ошибки. Я считаю, что они и с парой китайцев могут бороться, — уверена Моисеева.

У девушек не обошлось без казусов

Ссора российских девушек

А вот у девушек не обошлось без казусов. Надежда Бажина и Кристина Ильиных не поняли друг друга. Первая допустила ошибку, но продолжила движение, в то время как ее партнерша осталась на месте. В воду прыгнула лишь Надежда. В итоге — ноль баллов. Светлана Моисеева после соревнований рассказала о том, как вышел такой «рассинхрон».

— Они друг друга периферическим зрением видели. Кристина заметила, что Надя ошибается в «наскоке». И по ее мнению, Надя должна была остановиться. Но Бажина, зная что на соревнованиях нельзя останавливаться, идет «с любого наскока», как у нас говорят, и делает прыжок. Это просто мысли сработали не в том направлении, чисто психология. Дело не в том, что прыжок неподготовленный. Они пару резких слов, конечно, сказали друг-другу. Сейчас вечером будем разбираться.

К чему приведут «разборки» узнаем в ближайшие дни.

1 / 49 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов