Итоги празднования 80-летия Победы: беспилотники на параде, первый за два года «Бессмертный полк» офлайн

Кто из иностранных лидеров, несмотря на препятствия, приехал на парад в Москву и как ВСУ сорвали перемирие

Фото: Реальное время

По всей России масштабно отметили 80-й День Победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. В Москву на парад приехали почти 30 иностранных лидеров, некоторые из них — вопреки желанию Запада. Торжественные мероприятия отгремели и в Казани — помимо традиционного прохода войск Казанского гарнизона, впервые с 2022 года по центру города прошло шествие «Бессмертного полка». Итоги празднования 80-летия Победы — в материале «Реального времени».

Владимир Путин: «Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии, антисемитизма»

Главный парад Победы по традиции прошел на Красной площади. Иностранные лидеры находились на центральной трибуне вместе с Владимиром Путиным. Непосредственно рядом с президентом России сидел председатель КНР Си Цзиньпин вместе с переводчиком.

В своем выступлении перед парадом глава государства заявил, что Россия помнит уроки Второй мировой войны и никогда не согласится с искажением ее событий, «с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей»:

— Наш долг — отстаивать честь бойцов и командиров Красной армии, великий подвиг представителей разных национальностей, которые навсегда останутся в мировой истории Русскими солдатами. Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии, антисемитизма, будет бороться с бесчинствами, что творят поборники этих агрессивных, разрушительных идей. Правда и справедливость на нашей стороне. Вся страна, общество, народ поддерживают участников специальной военной операции. Мы гордимся их смелостью и решимостью, той силой духа, которая всегда приносила нам только победу.

Президент России напомнил, что в орбиту Второй мировой войны было вовлечено почти 80% населения планеты. Он назвал огромным вклад жителей Средней Азии и Закавказья: «Отсюда бесперебойно шли эшелоны со всем, в чем нуждался фронт. Здесь размещались госпитали и нашли свой второй дом сотни тысяч эвакуированных людей. С ними делились кровом, хлебом, сердечным теплом».

В речи он упомянул и открытие второго фронта в Европе, которое, по его словам, приблизило Победу: «Высоко ценим вклад в нашу общую борьбу солдат союзнических армий, участников Сопротивления, мужественного народа Китая. Всех, кто сражался во имя мирного будущего».

— Мы будем и впредь держать равнение на ветеранов, на их искреннюю любовь к Родине, на их решимость защищать отчий дом, ценности гуманизма и справедливости. Придадим этим традициям, этому великому наследию самое главное в нашем сердце и передадим это будущим поколениям. Всегда будем опираться на наше единство в ратных и мирных делах, в достижении стратегических целей, в решении задач во имя России, ее величия и процветания. Слава народу-победителю! — заключил Владимир Путин.



Первый парад для Белоусова и войск беспилотных систем

Командовал парадом главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, принимал — министр обороны Андрей Белоусов, для которого это мероприятие стало первым в должности. Глава военного ведомства отличился и одеждой — он проехал по Красной площади и поприветствовал военнослужащих в черном костюме.

Всего перед гостями прошли 55 парадных расчетов: 11,5 тысячи военнослужащих, из которых 1,5 тысячи — участники специальной военной операции. В параде Победы также приняли участие военнослужащие из 13 стран: Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Вьетнама, Египта, КНР, Лаоса, Монголии и Мьянмы. Военные КНДР участия не принимали, однако были на трибунах. После парада с ними пообщался президент России Владимир Путин. В Кремле раскрыли, что это был высший офицерский состав из Северной Кореи, который обеспечивал участие военнослужащих своей страны в операции по освобождению Курской области.

Колонну техники возглавили легендарный «танк Победы» Т-34 и самоходные артиллерийские установки СУ-100. Также по Красной площади проехали бронированные автомобили «Тигр-М», «ВПК Урал», защищенные санитарные автомобили «Линза», боевые разведывательные машины БРМ-1К, бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2М, БМП-3, «Курганец-25», боевые машины десанта БМД-4 и БТР-МДМ «Ракушка», танки Т-72БЗМ, Т-80БВМ, Т-90М «Прорыв», самоходные артиллерийские системы, высокоточные ракетные комплексы «Искандер-М», зенитная ракетная система С-400 «Триумф», пусковые установки ракетного комплекса «Ярс».

Впервые участие в параде приняли войска беспилотных систем. Гостям показали беспилотные летательные аппараты «Орлан», «Ланцет», «Гарпия» и «Герань».

Завершился парад Победы пролетом авиации. Самолеты Су-30 и МиГ-29 пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи», а также штурмовики Су-25 раскрасили небо в цвета российского флага.

После парада Владимир Путин вместе с главами иностранных государств возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Программа продолжилась торжественным приемом.

Минус Алиев и Сисулит

В Россию на торжества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прибыли порядка 30 иностранных делегаций. Список гостей за несколько дней до 9 мая обнародовал помощник президента России Юрий Ушаков. Изначально в России ожидали 29 лидеров стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Конго, Кубы, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Палестины, Сербии, Словакии (лидеры двух последних государств приехали в Россию, несмотря на запреты балтийских стран пролетать над их территориями), Экваториальной Гвинеи, Эфиопии и Южной Осетии.

Уже после оглашения списка стало известно, что в Москву не приедет президент Азербайджана Ильхам Алиев. «Объяснили так, что он должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву», — сказал Юрий Ушаков.

Следом помощник президента России объявил, что президент Лаоса Тхонглун Сисулит отменил поездку из-за коронавируса: «Лаосец не приедет по причине заболевания — серьезный коронавирус. Вместо него приедет министр иностранных дел».

Еще раньше стало известно об отмене визита премьер-министра Индии Нарендры Моди. Причина — его страна находится в напряженных отношениях с Пакистаном, есть угроза вооруженного конфликта между ними.

Реальное время / realnoevremya.ru

До и после парада Владимир Путин провел переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом, президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Запланированы переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, президентом Сербии Александаром Вучичем и премьер-министром Словакии Робертом Фицо, с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и т. д.

Т-34 и ретротехника: как прошел парад в Казани

Парады Победы прошли по всей территории России. В Казани он традиционно прошел на площади Тысячелетия. За торжественным прохождением войска Казанского гарнизона наблюдали раис Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Герой Труда РФ Минтимер Шаймиев, которые приехали на автомобиле «Победа», а также председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, мэр Казани Ильсур Метшин, ветераны Великой Отечественной войны и другие.

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— От всей души поздравляю вас с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. 9 Мая — самый главный праздник нашей страны. Это день триумфа нашего многонационального народа, символ нашего единства и сплоченности. За долгие четыре года война оставила неизгладимый след в судьбе каждой советской семьи. Только из нашей республики на фронт ушли 700 тыс. человек, половина из них не вернулась. Татарстан стал тыловой опорой страны. Работая на пределе человеческих возможностей на заводах и полях, наши женщины, старики и дети обеспечивали фронт всем необходимым, приближая долгожданную победу. Героизм наших доблестных фронтовиков и тружеников тыла, их непоколебимая вера в правое дело определили исход Второй мировой войны. Мы никогда не забудем стойкости и мужества, — заявил глава республики.

На площадь вышли 34 парадных расчета: военнослужащие Казанского гарнизона, ветераны боевых действий, курсанты военного училища, студенты военных кафедр, суворовцы, юнармейцы. В составе механизированной колонны, которую возглавил легендарный танк Т-34, проехали танк ИС-3, самоходная артиллерийская установка СУ100, плавающий транспортер ПТ-76, БМ-13 «Катюша», грузовой (бортовой) автомобиль ЗИС-5, БТР 82А, Т90 «Прорыв», Т-80 БВМ, Т-72Б3, БМ-Т, БМП 3, мотоциклы «Днепр» и ремонтно-эвакуационная машина РЭМ-КЛ. Завершился парад, в отличие от московского, проездом ретроавтомобилей.

Парад посетили десятки тысяч гостей со всей республики и регионов России. Многие пришли семьями, с фотографиями своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне, в военной форме, с флагами и георгиевскими ленточками. Подробности — в материале «Реального времени».

1 / 50 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

150 тысяч человек на «Бессмертном полку» в Казани



Впервые с 2022 года во многих городах России, в том числе в Казани, прошла акция «Бессмертный полк». По данным организаторов, в шествии, которое прошло по центральным улицам столицы Татарстана, приняли участие 150 тыс. человек. Длина всего маршрута в столице Татарстана составила 2,1 км.

Колонну возглавил раис Татарстана Рустам Минниханов с фотографией своего дяди Галимзяна Минниханова. Он ушел на фронт в возрасте 19 лет, в составе 359-го стрелкового полка участвовал в ожесточенных боях под Москвой, где погиб 15 декабря 1941 года. Вместе с главой республики в шествии участвовал его сын Искандер, который нес портрет деда со стороны матери — ветерана Великой Отечественной войны Бария Сафиуллина.

1 / 36 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Сорванное перемирие

В честь Дня Победы Владимир Путин объявил перемирие в зоне спецоперации, исходя из гуманитарных соображений. Оно начало действовать в 00.00 8 мая и продлится до 00.00 11 мая.

— На этот период останавливаются все боевые действия. Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру. В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооруженные Силы Российской Федерации дадут адекватный и эффективный ответ. Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами, — говорилось в заявлении Кремля.

Однако 9 мая украинские формирования предприняли четыре попытки прорыва через границу в Курской и Белгородской областях, сообщили в Минобороны России. Всего зафиксировано 5 026 нарушений режима прекращения огня: 1 455 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов, 23 — с применением РСЗО, а также 3 502 удара БПЛА.

— В этих условиях Вооруженные Силы Российской Федерации зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима, — заявили в МО РФ.