Капитан УНИКСа Кулагин поделился ожиданиями от матча с ЦСКА

Фото: Руслан Ишмухаметов

Капитан УНИКСа Дмитрий Кулагин поделился ожиданиями от стартового матча серии с ЦСКА в полуфинале Единой лиги ВТБ.

— В полуфинале встречаемся с очень непростым соперником — ЦСКА. Дальше мы плавно переходим к тактике — полагаю, важнейшему фундаменту, на котором УНИКС едет в течение всего чемпионата. Команда настроена и готова, нужно показать все свое желание, эмоции и навыки на площадке, чем мы планируем заняться уже в первом матче, — сказал Кулагин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Первая игра серии между ЦСКА и УНИКСом состоится 6 мая в Москве, в прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ» в 20.00 по московскому времени.

Армейцы будут иметь преимущество домашней площадки из-за более высокой позиции по итогам регулярного чемпионата. После двух московских матчей команды дважды сыграют в Казани.

В нынешнем сезоне ЦСКА одержал три победы в четырех играх с УНИКСом в чемпионате.

Зульфат Шафигуллин