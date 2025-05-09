Акция «Бессмертный полк» в Казани: онлайн-трансляция
Прямую трансляцию ведет телеканал ТНВ
Сегодня, в день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в Казани впервые за два года акция «Бессмертный полк» пройдет офлайн. Колонна начала формироваться еще в 12.00, а само шествие начнется в 15.00 с улицы Карла Маркса. Маршрут движения останется прежним, что и в прошлые годы, и начнется от площади Свободы. Колонна проследует по улицам Карла Маркса, Лобачевского, Кремлевской и далее по брусчатому спуску ул. 1 Мая до площади Тысячелетия. Присоединиться к шествию с портретами родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, мог каждый горожанин. Прямую трансляцию «Бессмертного полка» ведет телеканал ТНВ.
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