Рахимов номинирован на звание лучшего тренера РПЛ в апреле

Фото: Динар Фатыхов

Стали известны имена претендентов на звание лучшего тренера апреля в Российской премьер-лиге (РПЛ).

В список кандидатов на приз попали пять наставников: Мурад Мусаев («Краснодар», команда набрала за месяц 9 очков, занимает 1-е место в таблице), Сергей Семак («Зенит», 8 очков, 2-е место), Марко Николич (ЦСКА, 10 очков, 3-е место), Рашид Рахимов («Рубин», 7 очков, 7-е место), Игорь Осинькин («Крылья Советов», 8 очков, 9-е место). В апреле в чемпионате было проведено четыре игровых тура.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Победитель в номинации будет определен путем голосования экспертов телеканала-вещателя, легенд РПЛ и болельщиков.

«Рубин» в апреле одержал победы над «Локомотивом» (1:0) и «Факелом» (2:1), а также сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) и проиграл московскому «Динамо» (1:3).

Контракт Рахимова с казанским клубом рассчитан еще на один сезон.

Зульфат Шафигуллин