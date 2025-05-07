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Ардашев и Коростелев начали тренировочный сбор в Турции с группой Сорина

14:44, 07.05.2025
Ардашев и Коростелев начали тренировочный сбор в Турции с группой Сорина
Фото: Динар Фатыхов

Группа российских лыжников во главе с тренером Егором Сориным начала тренировочный сбор в турецком Белеке. Тренировки спортсменов пройдут с 6 до 16 мая.

— Вчера все прибыли в Белек, сегодня у группы первый тренировочный день. Условия отличные, никаких проблем нет», — сказал Сорин «Матч ТВ».

В группу Сорина входят ведущие лыжники сборной Татарстана — Сергей Ардашев, Савелий Коростелев, Наталья Терентьева и Дарья Непряева.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru
Зульфат Шафигуллин

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