Ардашев и Коростелев начали тренировочный сбор в Турции с группой Сорина
Группа российских лыжников во главе с тренером Егором Сориным начала тренировочный сбор в турецком Белеке. Тренировки спортсменов пройдут с 6 до 16 мая.
— Вчера все прибыли в Белек, сегодня у группы первый тренировочный день. Условия отличные, никаких проблем нет», — сказал Сорин «Матч ТВ».
В группу Сорина входят ведущие лыжники сборной Татарстана — Сергей Ардашев, Савелий Коростелев, Наталья Терентьева и Дарья Непряева.
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