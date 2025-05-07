Ардашев и Коростелев начали тренировочный сбор в Турции с группой Сорина

Фото: Динар Фатыхов

Группа российских лыжников во главе с тренером Егором Сориным начала тренировочный сбор в турецком Белеке. Тренировки спортсменов пройдут с 6 до 16 мая.

— Вчера все прибыли в Белек, сегодня у группы первый тренировочный день. Условия отличные, никаких проблем нет», — сказал Сорин «Матч ТВ».

В группу Сорина входят ведущие лыжники сборной Татарстана — Сергей Ардашев, Савелий Коростелев, Наталья Терентьева и Дарья Непряева.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Зульфат Шафигуллин