Рашид Рахимов — о ветеранах: «Они пережили ужасы войны, боль и страдания, которые невозможно забыть»

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер футбольного клуба «Рубин» Рашид Рахимов и президент клуба Марат Сафиуллин приняли участие в церемонии возложения цветов к Мемориалу в парке Победы в Казани. На мероприятии они встретились с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым и мэром Казани Ильсуром Метшиным.

Рахимов почтил память героев Великой Отечественной войны и поздравил россиян с Днем Победы.

— Они пережили ужасы войны, боль и страдания, которые невозможно забыть. Сегодня мы можем лишь пожелать им крепкого здоровья и долгих лет жизни. Их опыт — бесценное наследие, которое мы обязаны бережно хранить и передавать будущим поколениям, — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

Рената Валеева