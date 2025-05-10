«Краснодар» станет чемпионом РПЛ, если выполнятся одновременно два условия

Фото: Динар Фатыхов

Для завоевания чемпионства в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Краснодару» необходимо выполнение одновременно двух условий. Команда может завоевать чемпионский титул уже к концу 10 мая.

«Краснодар» станет чемпионом РПЛ, если победит в Москве ЦСКА, а «Зенит» уступит в гостях махачкалинскому «Динамо». Обе игры состоятся сегодня: петербуржцы сыграют в 17:00 в Махачкале, а в 19:30 начнется матч краснодарцев.

При таком раскладе «Краснодар» увеличит отрыв от «Зенита» до семи очков и станет недосягаемым для соперников за два тура до финиша РПЛ. На сегодняшний день питерцы отстают от лидера чемпионата на четыре балла.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Краснодар» еще ни разу не становился чемпионом Российской премьер-лиги. Ранее, в начале мая, краснодарцы дома обыграли «Рубин» со счетом 2:1, подробнее читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин