«Зенитов» много, а казанский — один

Выиграв Кубок России, команда Владимира Алекно не пустила одноклубников из Санкт-Петербурга к третьему трофею за два сезона

Почти каждый матч одноклубников из Казани и Санкт-Петербурга становится статусным. В мае дебютировавшая в большом волейболе питерская команда дошла до финальной серии чемпионата Суперлиги, где сражалась за титул с действующим чемпионом, в новом сезоне дружина Владимира Алекно победой над подопечными Александра Климкина добыла очередной Суперкубок. И вот соперники вновь встретились на площадке казанского Центра волейбола в решающем матче за Кубок России — и снова сильнейший клуб Европы и России взял вверх (3:1). Репортаж с места событий известного телекомментатора и постоянного автора «Реального времени» Александра Нордена.

Догнать и перегнать Белгород

История отечественного волейбольного Кубка насчитывает почти 70 лет. Первый розыгрыш был проведен еще в сталинские времена, в далеком 1950-м, но в СССР турниры проходили нерегулярно, в 1954—71, 1975-м и 1979 году чемпион страны не получал шансов сделать золотой дубль. Из рекордсменов по числу трофеев в российскую эпоху «перебралось» только московское «Динамо» (три кубка), а вот такие гранды союзных времен, как ЦСКА (пять призов), киевский «Локомотив» (три), МВТУ, «Искра» (по два), почили в бозе, причем довольно давно.

Нынче бал на российской волейбольной сцене правят другие действующие лица. До сегодняшнего вечера рекордсменом по числу завоеванных Кубков России являлось «Белогорье», которое казанский «Зенит» совсем недавно перегнал по чемпионским титулам. На счету «львов» — восемь трофеев, и все эти «скальпы» были «сняты» под руководством Геннадия Шипулина, тренера-рекордсмена по количеству взятых кубков.

«Теперь все игры будут такими тяжелыми»

Такими словами охарактеризовал Владимир Алекно полуфинальную игру своих подопечных с кемеровчанами, в которой сибиряки, ведомые экс-«зенитчиками» Виктором Полетаевым (ставшим самым результативным участником встречи с 26 очками) и Иваном Демаковым, дали настоящий бой фавориту, выиграв первый сет и имея шанс довести поединок до тай-брейка. В итоге чуда не произошло, «Зенит» победил — 3:1, но при этом «провалил», как емко выразился казанский наставник, игру в атаке и совершил большее, чем соперник, количество ошибок.

Питерцы потерпели ряд поражений и скатились на шестое место в таблице. Но при этом залечил повреждение и вернулся в строй их главный «забивала», 207-сантиметровый кубинский доигровщик Ореоль Камехо



Примерно по схожему сценарию проходил и второй полуфинал между «Зенитом» из Северной столицы и «Факелом». Питерцы выиграли первый сет, новоуренгойцы — второй, но потом потихоньку сдулись, и команда Климкина, в которой на главных ролях тоже наши бывшие — олимпийский чемпион Лондона Александр Волков и обладатель всевозможных титулов в составе команды Алекно Евгений Сивожелез, уверенно довела матч до победы — 3:1.

Предваряя первую схватку двух «газпромовских» дружин в борьбе за Кубок России, следует сказать, что ситуация, по сравнению с первой в сезоне встречей соперников в матче за Суперкубок 17 ноября, для обеих команд существенно поменялась. Причем трудно сказать, в какую сторону. Казанцы преподнесли сенсацию со знаком «минус» на клубном чемпионате мира, не выйдя даже из группы, а питерцы потерпели ряд поражений и скатились на шестое место в таблице, но при этом залечил повреждение и вернулся в строй их главный «забивала», 207-сантиметровый кубинский доигровщик Ореоль Камехо.

Фиаско в Польше помогло игрокам, по словам Алекно, «спуститься на землю», и команда продолжила победное шествие по дистанции первенства, поздравив своего тренера с днем рождения реваншем, с «сухим» счетом взятым на площадке главного обидчика на турнире в Польше — «Факела». Большинство казанских болельщиков и журналистов (и ваш автор в том числе) жаждало реванша номер два в кубковом финале, но северный «Зенит» решил продолжить писать историю «газпромовского» дерби на статусном уровне и разобрался с обидчиком казанцев сам, попутно впервые в своей биографии выйдя в кубковый финал. И хотя «Зенит» из Санкт-Петербурга ведет свою историю с 2017 года, что называется, с нового листа, для любителей истории волейбола нелишним будет отметить, что в 1983-м и 1989-м обладателем Кубка СССР становился ленинградский «Автомобилист», которым руководили легендарный Вячеслав Платонов и его многолетний напарник Зиновий Черный.

Камехо включился в нужный момент

Парадокс казанского зрителя — к началу финальной встречи зрителей на трибунах оказалось визуально меньше, чем на полуфинале с «Кузбассом». Почетный гость «Финала четырех» Сергей Тетюхин водрузил кубок на специальный постамент, установленный на сцене, и… в зале, как и днем ранее, начались перебои со светом. На этот раз их устранили быстро, и матч начался.

Алекно выставил тот же стартовый состав, что и накануне: Андерсон, Вольвич, Лихошерстов, Бутько, Нгапет и Михайлов (либеро Вербов). В дебюте встречи сила подачи и мощь первого темпа с обеих сторон преобладали над изобретательностью и выдержкой, и чаша весов долго не могла выбрать, в чью сторону склониться. Наконец Сивожелез подал в сетку, блок хозяев зачехлил Грозера и Камехо, и отрыв казанского «Зенита» стал осязаемым — 10:6. Впрочем, питерцы и бровью не повели — наладили прием, дождались, когда у казанцев пропала подача, и счет сравняли — 12:12.

Парадокс казанского зрителя — к началу финальной встречи зрителей на трибунах оказалось визуально меньше, чем на полуфинале с «Кузбассом»



Чтобы нарушить шаткое равновесие, пришлось включаться Михайлову. Но у Климкина нашелся адекватный ответ в лице до сих пор больше занятого обороной Камехо. Пошла игра «очко в очко» с минимальным лидерством хозяев, и здесь блестяще атаковал Нгапет, вызвав рев зала, — 19:18. Штаб гостей прибег к заменам — на площадке появились Червяков и Дивиш, а Камехо эйсом и пайпом впервые вывел свою команду вперед и вынудил Алекно взять тайм-аут. Не помогло — счет стал 19:21, а потом питерцы героически спасли безнадежный мяч и выставили блок — 19:22. Не помог и второй перерыв наставника татарстанцев — поймавшие кураж гости поднимали все мячи и, словно волки в добычу, вцепились в результат — 24:20. Казанцы разозлились на себя и оппонента, отыграли три матчбола, сделав свой первый за вечер эйс, но все же вынуждены были уступить — 23:25.

Судьба кубка решилась в третьем сете

Начало второй партии превратилось в дуэль легионеров — Камехо и Нгапета, и показалось, что подопечные Алекно начали находить против темнокожего доигровщика противоядие. Самойленко, заменивший Лихошерстова, усилил блок, а Нгапет наконец-то начал отрабатывать висты в нападении — 6:3. Результативная атака Бутько, два эйса Андерсона, ошибка гостей на приеме, и разрыв достиг шести очков — 10:4. Об осязаемости или комфортности такого перевеса умолчу — вы же помните, чем закончилось дело в стартовом сете.

Тем временем «подвалил» зритель и сделал атмосферу финального матча за Кубок России более соответствующей рангу события. Питерцы подсократили было отставание, но заработал тройной блок хозяев, а Камехо опять ушел в тень — 14:8. У гостей разладились все составляющие игры, и после подачи Нгапета все в этой партии стало ясно — 17:9. Воспользовавшись тем, что француз чередовал хорошие атаки с откровенно неудачными, гости предприняли было попытку возвращения в игру, но в ней не преуспели — 25:18.

Характер игроков «Зенита» из Санкт-Петербурга ни в чем не уступал хозяйскому — с начала третьей партии завязалась силовая перестрелка. Казанцы первыми начали отрываться, и в этом важную роль сыграли «гвозди» Михайлова и подачи Андерсона — 10:6. Все-таки огневую мощь двух клубов, даже при вопросах, которые остаются к игре Нгапета и периодическом уходе в тень Андерсона, пока сравнить нельзя — Камехо при всем уважении пока не Че Гевара и даже не Фидель Кастро и в поле одним воином ему быть трудновато. Грозер тоже периодически пропадал, и поэтому артиллерия чемпиона элементарно «перебила» оружейный потенциал серебряного призера. После ошибки Сивожелеза на подаче разрыв в сете достиг шести очков (18:12), и хозяева окончательно раскрепостились.

Уверенно доведя сет до логической развязки (25:20), «гладиаторы» забрали в свои руки стратегическую инициативу во встрече и сделали максимум для того, чтобы завершить игру со счетом, с которым завершались все матчи казанского «Финала четырех».

Питерцы показали в эти минуты, что в атаке они могут прибавить, как и в качестве подачи. Но в целом достижения команды Климкина носили локальный характер. Фото vczenit-spb.ru



Это вам за «Ак Барс»

С пойманного во второй партии ритма чемпионы в четвертом сете сбиваться настроены не были, хотя начало игрового отрезка по традиции выдалось тяжелым. Питерцы показали в эти минуты, что в атаке они могут прибавить, как и в качестве подачи, но в целом достижения команды Климкина носили локальный характер.

При счете 11:7 Михайлов сделал эйс, и наставник гостей, как за спасительную соломинку, ухватился за видеочеллендж. По трибунам «Санкт-Петербурга» пошла волна, запрос Климкина удовлетворен не был, и организаторы начали готовиться к праздничной церемонии. Матч катился к концу, девушки в белых платьях репетировали подход к подиуму с медальными подносами. Тетюхин фотографировался с поклонниками и отправился целовать игроков Казани, министр спорта Леонов в VIP-ложе пританцовывал в такт энергичным ритмам и рассылал победоносные эсэмэски. Обычная жизнь в доме чемпионов шла своим чередом.

Декада встреч между элитными командами из Казани и Питера началась с разгрома «Ак Барса» в «Татнефть Арене» «армейцами с Невы». Она продолжилась гостевой победой УНИКСа над «Зенитом», достигла своего апогея сенсационным выигрышем «рубиновского» молодняка у лидера чемпионата, «Зенита» футбольного, и завершилась полным фиаско Питера в волейбольном противостоянии двух столиц. За Санкт-Петербургом осталось звание столицы Северной, за Казанью — столицы спортивной. Что и требовалось доказать. Ну а последнюю точку в нашем матче поставил Мэтт Андерсон, мощно выстрелив по пальцам блокирующих. Как говорится, «Зенитов» много, «Зенит-Казань» — один!

Андрей Ащев, блокирующий «Зенита» (Санкт-Петербург):

— В первой партии мы хорошо подавали и прием получался. Потом подача пропала, а у Казани все, наоборот, наладилось. Вот и секрет победы.

— Что сказал вам наставник после первого сета?

— Уже не помню, что он сказал после первого сета, но в итоге тренер сказал, что проиграли мы сами — упустили свой шанс.

Владимир Алекно, главный тренер «Зенита-Казань»:

— Радость натуральная, которая бывает, когда результат рабочий, когда победа дается нелегко. Ребята бьются, не щадят себя, помогают Эрвину встроиться в команду. Сегодня я просил их: выйдете брать восьмой титул — у вас ничего не получится. Выйдете, чтобы доказать, что вы сильнее, и не думать о результате, — все получится. И кроме начала встречи сыграли раскрепощенно. Доказали, что нас рано списывать. Мы сегодня самая сильная команда. Мы — чемпионы кубка.

Радость натуральная, которая бывает, когда результат рабочий, когда победа дается нелегко. Ребята бьются, не щадят себя

Мэтт Андерсон, доигровщик «Зенита-Казань»:

— Мы строим новую систему игры без Леона и для этого много работаем. Ищем свою игру. Иногда ошибаемся на этом пути, но идем вперед. А то, что я принес последнее очко, — не боялся рисковать, потому что у команды был хороший очковый запас в четвертой партии. Всех с победой!

Алексей Вербов, либеро «Зенита-Казань»:

— Каждая новая победа — это новые эмоции. Этот турнир для меня внутренне был очень значимым. Это доказательство общественности и самому себе, что при всем уважении к Леону команда не заслуга одного человека. Вокруг ажиотаж — Казань уже не та, у Питера на Суперкубке не было Камехо и Волкова, и поэтому, независимо от того, какой по счету этот кубок, он вдвойне важен и значим для нас. Сегодня у всех были свои проблемы, болячки, и многие доставали из себя все необходимое для победы. Питер был хорош в первой партии, но мы выложились, победили, доказали и получили самые приятные ощущения. Ну и усталость — куда без нее?