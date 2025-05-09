Парад Победы в Казани собрал десятки тысяч участников: «Храним память и передаем ее детям»

Для участия в Параде Победы в Казань приехали тысячи человек из разных регионов России

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня на парад в честь Дня Победы в центре Казани собрались десятки тысяч гостей со всей республики и регионов России. Многие пришли семьями, с фотографиями своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне, в военной форме, с флагами и георгиевскими ленточками. Подробности — в материале «Реального времени».

«Пусть бойцы вернутся живыми домой»

Семья Ломаковых Андрей и Юлия с сыновьями Владиславом и Романом приехала из города Орска Оренбургской области к друзьям Айкенжиным Азизу и Олесе, чтобы вместе отметить в Казани День Победы. Дед Олеси Айкенжиной — Лобанов Филипп из Беларуси, тоже участвовал в Великой Отечественной войне, имел награды.

— Живым я его не застала. Но я знаю обо всех подвигах, которые он совершил. Он перевозил людей на лодке прямо под огнем врага с одного берега на другой, кроме того, перевез очень много тонн груза. И за это был представлен к награде. Мы об этом помним и рассказываем своим детям, — поделилась женщина.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Главы семейств сами являются офицерами, оба служили. Азиз прошел чеченскую войну, был представлен к высокой награде — Ордену мужества.

— Это самый главный праздник нашей страны. Я всегда говорю ребятам, что нужно стоять за Родину, как наши солдаты на СВО, которые защищают интересы страны. Так же, как в свое время стояли ребята в Афганистане и Чечне. Я бы хотел пожелать всем, чтобы все это побыстрее закончилось, и бойцы вернулись живыми домой к своим семьям, — сказал он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Счастливый татарин»

Зайдуллина Зарема и Хафизова Роза из Азнакаево на парад пришли со своими внуками Самиром, Саматом, Даниром и Риналем. Мальчики несли портрет своего прадеда, Хафизова Сахипа.

— Он был разведчиком. Всегда, когда ходил на разведку, все складывалось удачно, поэтому ему дали прозвище «Счастливый татарин». Папа рассказывал разные истории. Вспоминал, вот пройдет бомбежка, выглядываешь из окопа, везде одна голая земля, не видно ни души и только спустя какое-то время начинают подниматься люди. Отец ушел в армию еще в 1939 году и оттуда его забрали на фронт. К счастью, он вернулся с войны, женился и воспитал 6 дочек, — рассказала одна из дочерей героя Роза Хафизова.

Сегодня отец ребят Арслан Зайдуллин служит в зоне СВО.

— Мы молимся, чтобы он вернулся живым и здоровым, — говорит со слезами на глазах его мать Зарема Зайдуллина.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Мы всегда будем побеждать!»

Алексей Федулов из Казани пришел на парад Победы вместе со своими сыновьями Ильей и Кириллом. Их дед, Александр Федулов, тоже прошел Великую Отечественную войну.

— Мой дед защищал Ленинград, потерял в бою ногу. Вернулся домой инвалидом. Мы в семье храним память о нем и передаем ее детям. У нас есть его фотография, с которой дети участвуют в шествии «Бессмертного полка», — рассказал Алексей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Целая группа из Ставрополя приехала в Казань специально подгадав дату поездки, чтобы она выпала на День Победы. Руководитель группы Мила Деметьева призналась, что они очень давно мечтали посетить столицу республики.

— Мы хотели попасть на День Победы именно в ваш город-миллионник. Это центровой город, очень масштабный и красивый. Мы хотели посмотреть все достопримечательности и поучаствовать в параде.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Гость города Даня Бугаев с удовольствием рассказал о своем прадеде:

— У прадеда было 2 ордена Красной звезды, а еще медаль Солдатской славы. Первый орден он получил за то, что запрыгнул в окоп и взял в плен одного офицера, двух солдат и трех убил. Вторая звезда была за то, что он был единственным, кто передавал связь между командирами и полками, когда основной провод связи был порван. Моего прадеда зовут Бугаев Петр, я очень горжусь им, — сказал мальчик.

Его друг, Федя Петров, пришел на праздник в солдатской форме и признался, что мечтает стать военным, когда вырастет.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«День Победы — очень важный праздник для нашей страны, потому что это наша история. Это наша победа! Мы победили! Ни кто-то там, а именно мы. Да, помощники были, но мы основные, и мы гордимся, что наш народ выстоял, победил и мы всегда будем побеждать и не нужно на нас нападать. Мы всегда дадим отпор, потому что мы — Россия! Дружная крепкая и могучая!» — высказалась участница группы Людмила.

«Берегите, пожалуйста мир»

Из села Чувашское Сиренькино Альметьевского района на парад приехала Татьяна Петрова с внучками Миланой и Софией. Девочки были одеты в солдатскую форму и пилотки, а на груди у них красовались награды деда, Петрова Самуила, который прошел и Японскую и Великую Отечественную войну, служил в стрелковой дивизии, был командиром полка. У героя было 8 детей, 16 внуков и 12 правнуков, рассказала его дочь.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Отцу было 17, но он добавил возраст и ушел на фронт, как делали все в то время. Он прошел две войны от начала до конца и дальше еще остался служить и вернулся домой только в 1953 году. Женился, родил 8 детей, в конце жизни лет 10 он был председателем Совета ветеранов. Каждый год 8 мая отец начищал свои боевые награды для парада 9 мая. И когда он шел на параде, а позади него выстраивались его однополчане, я чувствовала такую гордость, что мой папа вот такой. Я очень им восхищалась!

После праздника ветераны не расходились, а шли праздновать к семье Петровых домой. «Я росла на их рассказах о войне. Нас воспитывали патриотами! Я помню, что он всегда твердил одни слова: «Берегите, пожалуйста мир. Всегда выступайте за мир. Я хочу, чтобы вы, будущее поколение, никогда не видели войны». Он говорил об этом каждый раз. А еще говорил, что нужно всегда оставаться человеком. Даже самый лютый враг не заслуживает того, чтобы с ним обращались не по-человечески, считал он», — вспоминает Татьяна.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Они меняют наше миросознание»

Компания молодых людей из разных регионов, которые сейчас живут в Казани, рассказали, что ходят на парад в День Победы каждый год и это уже традиция.

— День Победы — это в первую очередь память, и она нужна, чтобы не совершать ошибки прошлого, помнить о боли и трагедии, потому что если не помнить тяжелые времена, то ценность счастливых не будет столь высокой, — уверена Регина Мухаметдинова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Мой дедушка воевал. Его зовут Муллакаев Шайхсултан. Когда он пошел на фронт, ему исполнилось всего 20 лет. У него были ранения, но он смог вернуться с войны и воспитать с моей прабабушкой четверых детей. Моя бабушка очень чтит и бережет эту память. У нас сохранены все документы, медали, все обходные листы. Мне рассказывали, каким был мой прадедушка. Он был суровый, думаю, война оставила свой отпечаток на его характере и мировоззрении. Мой муж так же рассказывает о своем дедушке, который был ребенком войны. Даже отношение к еде у них другое. Они и крошки не оставляют на столе и очень трепетно относятся ко всем мелочам. Слушая их истории, и у нас меняется миросознание, мы учимся ценить то, что есть, — подчеркнула Диляра Сайдашева.

— Мой прадедушка, Иван Воротов, ушел на в фронт в 1943-м. Он родом из деревни Терехино под Водкинском. Моя бабушка не видела ни разу своего отца, но очень его любила. Мы даже ездили на общую могилу в Санкт-Петербург, в поселок Синяево. Он был связистом и погиб там. Эта поездка оставила очень большой след в моей памяти, — поделилась воспоминаниями Александра Короткова из города Водкинска.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru