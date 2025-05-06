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В КХЛ установлен новый рекорд посещаемости плей-офф

20:37, 06.05.2025
В КХЛ установлен новый рекорд посещаемости плей-офф
Фото: Динар Фатыхов

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) зафиксировала новый рекорд посещаемости одного розыгрыша плей-офф. По итогам трех раундов Кубка Гагарина 2025 года 796 656 зрителей посетили 82 матча. Предыдущий рекорд был установлен в прошлом сезоне, когда 751 703 зрителя посетили 80 игр.

За три раунда сезона-2024/25 было заброшено 453 шайбы при среднем значении 5,52. Рекорды за один плей-офф по этим показателям принадлежат Кубку Гагарина — 2011 (460 шайб при среднем значении 5,35).

Впервые в истории КХЛ в финале встретятся команды, ставшие победителями своих конференций. Челябинский «Трактор» и ярославский «Локомотив» ранее никогда не выигрывали Кубок Гагарина. Серия стартует 13 мая в Ярославле.

Рената Валеева

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