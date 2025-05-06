«Трактор» стал вторым финалистом Кубка Гагарина после «Локомотива»

В полуфинале челябинцы обыграли в пяти матчах московское «Динамо»

Фото: Динар Фатыхов

«Трактор» обыграл московское «Динамо» в полуфинальной серии Кубка Гагарина со счетом 4:1. В решающем пятом матче челябинцы победили 4:3.

Дублем в составе победителей отличился Максим Шабанов, еще по разу забили Василий Глотов и Никита Коростелев. У «Динамо» шайбы забросили Максим Джиошвили, Антон Слепышев и Артем Швец-Роговой.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В финале плей-офф «Трактор» сыграет с ярославским «Локомотивом». Финальная серия стартует 13 мая в Ярославле. Ярославская команда будет иметь преимущество домашней площадки в ранге победителя регулярного чемпионата.

«Трактор» и «Локомотив» ни разу не побеждали в Кубке Гагарина. При этом для челябинцев это второй финал в истории, для ярославцев — третий.

Московское «Динамо» в четвертьфинале ранее обыграло казанский «Ак Барс» со счетом 4:2.



Зульфат Шафигуллин