Пляжные игры: в Казани завершился ЧМ по пляжному гандболу

Сегодня в Казани завершился восьмой чемпионат мира по пляжному гандболу: его победителями стали женская сборная Греции и мужская команда Бразилии. Чемпионат проходил с 24 по 29 июля, на соревнования приехали 16 мужских и 16 женских национальных команд, 550 спортсменов, тренеров и официальных лиц.