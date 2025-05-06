УНИКС уступил ЦСКА в стартовом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги

Фото: Динар Фатыхов

Казанский УНИКС провел первую встречу в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Команда проиграла ЦСКА со счетом 67:56 (15:9, 21:12, 11:15, 20:20) на гостевом паркете в Москве. Счет в серии теперь 1-0 в пользу армейцев.

Наиболее результативным игроками УНИКСа стали Исмаэль Бако — 16 очков и девять подборов, и Маркос Найт с 16 очками. У ЦСКА больше всего бросков реализовал Каспер Уэйр с 16 очками.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Напомним, по итогам регулярного чемпионата ЦСКА занял вторую строчку в турнирной таблице, а УНИКС финишировал на третьей позиции.

В четвертьфинале плей-офф армейцы прошли «Пари НН» (3–0), а казанцы одолели «Автодор» (3–0).

Следующий матч состоится 8 мая в 17:00 мск на арене «Мегаспорта».

Рената Валеева