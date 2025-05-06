УНИКС сыграет в Москве с ЦСКА в первом матче полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Динар Фатыхов

УНИКС сыграет в Москве с ЦСКА в первом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Игра состоится в 20.00 по московскому времени.

В четвертьфинале УНИКС в трех матчах справился с саратовским «Автодором». Столько же игр затратили баскетболисты ЦСКА для победы в серии над «Пари НН». Победитель полуфинальной пары выйдет в финал, где сыграет против лучшего из противостояния «Зенита» и «Локомотива-Кубани».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В регулярном чемпионате ЦСКА финишировал выше УНИКСа, поэтому армейцы будут иметь преимущество домашней площадки. Москвичи закончили «регулярку» на второй строчке, казанцы — на третьей.

В прямом эфире матч ЦСКА — УНИКС покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».



Зульфат Шафигуллин