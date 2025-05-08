Тренер «Автомобилиста» Заварухин — о поражении от «Ак Барса»: «Случился «черт побери»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал об эмоциях после поражения от «Ак Барса» (1:2 ОТ) в седьмом матче серии плей-офф. Уральская команда пропустила решающую шайбу во втором овертайме после неудачного отскока шайба от собственного игрока.

— Молчание, опустошенность, давящая атмосфера, никому такого не пожелаю. Сказал ребятам «спасибо», это спорт, хоккей. Случился «черт побери», сами себе забили, удалились, сами себя наказали. Не могу сказать, что мы хуже играли, но соперник оказался сильнее, — сказал Заварухин «Чемпионату».

«Ак Барс» обыграл «Автомобилист» в семи матчах серии в первом раунде Кубка Гагарина. Казанцы проигрывали после пяти игр 2:3, но выиграли две встречи подряд и вышли в четвертьфинал турнира. По итогам седьмого поединка екатеринбуржцы подали жалобу на судейство: в КХЛ признали ошибку судьи в одном из эпизодов.



В прошлом розыгрыше плей-офф «барсы» проиграли «Автомобилисту» в первом раунде с общим счетом 1:4.

Зульфат Шафигуллин