Игрок УНИКСа Найт назвал своих кумиров в баскетболе: от брата до Джордана

Фото: Мария Зверева

Защитник казанского УНИКСа Маркос Найт поделился списком баскетболистов, которыми больше всего восхищается в истории спорта. В интервью «СЭ» на вопрос о кумирах в детстве Найт назвал несколько знаковых фигур.

— Я бы сказал, что мой брат был одним из них. Мой средний брат. Мы играли вместе всю мою юность. Леброн Джеймс — один из моих кумиров. Майкл Джордан — человек, который, возможно, больше всех повлиял на нашу игру. И еще я бы назвал Джулиуса Дженкинса. Не знаю, помните ли вы такого баскетболиста? Он много лет выступал за «Альбу» и, безусловно, был моим наставником, когда я играл в Германии. Джулиус взял меня под свое крыло и указал мне мой путь, — рассказал Маркос Найт.

При этом, говоря о величайшем баскетболисте, Найт однозначно назвал Майкла Джордана, а Леброна Джеймса он считает иконой стиля.

Напомним, что Маркос Найт был признан лучшим игроком регулярного сезона-2024/25 Единой лиги ВТБ по результатам опроса среди самих баскетболистов.

Рената Валеева