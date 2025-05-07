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Россиян допустили к командным соревнованиям по фехтованию в нейтральном статусе

11:03, 07.05.2025
Россиян допустили к командным соревнованиям по фехтованию в нейтральном статусе
Фото: Динар Фатыхов

Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение разрешить российским фехтовальщикам участие в международных командных соревнованиях. Об этом сообщили ТАСС.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Спортсмены смогут выступать на чемпионатах мира и Европы, но только под нейтральным флагом FIE.

Также накануне Международная федерация гимнастики (FIG) опубликовала список из 43 российских спортсменов, которым был присвоен нейтральный статус.

Анастасия Фартыгина

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