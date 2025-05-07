Россиян допустили к командным соревнованиям по фехтованию в нейтральном статусе
Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение разрешить российским фехтовальщикам участие в международных командных соревнованиях. Об этом сообщили ТАСС.
Спортсмены смогут выступать на чемпионатах мира и Европы, но только под нейтральным флагом FIE.
Также накануне Международная федерация гимнастики (FIG) опубликовала список из 43 российских спортсменов, которым был присвоен нейтральный статус.
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