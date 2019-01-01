Культурный Татарстан: новый министр, новый фестиваль, новая опера
Культурная жизнь Татарстана в минувшем году была традиционно бурной — премьеры, вернисажи, открытие новых креативных пространств. Мы составили десятку тех событий, которые, по мнению «Реального времени», формировали нашу культурную среду.
- Новый министр
Пожалуй, одной из самых замечательных новостей года стало назначение министром культуры РТ Ирады Аюповой. Это было важно, потому что первое лицо в Минкульте во многом формирует культурную политику. Аюпова энергична, креативна и умеет слушать оппонентов. Кстати, за этот выбор в большинстве своем ратовали деятели культуры Татарстана, так что Аюпову по праву можно назвать «народным кандидатом». И те месяцы, что Ирада Хафизяновна стоит у руля, показали: ожидания оправдались. Пусть все так и будет в новом году.
- Новый фестиваль
Наконец-то свершилось — в Татарстане родился новый фестиваль, о котором много лет мечтали театралы. Он носит имя Василия Качалова и проходит на площадках Качаловского театра. Художественный руководитель театра и одновременно его директор Александр Славутский, ставший инициатором феста, планирует, что театральный форум будет проходить один раз в два года. На первом фестивале выступили четыре театра — из Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежа. Показали свой спектакль и качаловцы.
- Возвращение казанской царицы
Открытие сезона в ТГАТ оперы и балета им. М. Джалиля в этом году традиционно совпало с премьерой. На этот раз это была опера Резеды Ахияровой на либретто Рената Хариса «Сююмбике» в постановке Юрия Александрова. Главные партии исполнили Гульнора Гатина и Ахмет Агади. Современная опера — редкий ныне гость на театральной сцене, но театр рискнул — и выиграл. «Сююмбике» стала событием.
- Новоселье в старом доме
После обстоятельной реконструкции в Казани открылась Галерея современного искусства. По сути, город получил абсолютно новое креативное пространство, оснащенное самым современным образом. ГСИ входит в комплекс ГМИИ РТ и возникло благодаря стараниям его директора Розалии Нургалеевой, которая проявила недюжинную «волю к победе» и отменный художественный вкус. Все три выставки, которые сейчас работают в ГСИ, заслуживают внимания любителей искусства.
- Такова жизнь
«И это жизнь?» — спектакль, поставленный молодым режиссером Айдаром Заббаровым на большой сцене Камаловского театра, выдвинут экспертным советом «Золотой маски» сразу в шести номинациях. О чем он? О жизни — о такой, что мечталось, и о такой, какая она на самом деле. Сложный, поэтичный, с необычным видеорядом. С превосходным Искандером Хайруллиным в главной роли. Ждем решения «масочного» жюри.
- Все в сад!
Фонд «Живой город» снова удивил — на Свияжске показали вторую часть оперной трилогии Александра Маноцкова «Красный сад». Первая — «Сны Иакова, или Страшно место» номинирована в этом году на «Золотую маску». И в первом, и во втором случае Маноцков выступает и как композитор, и как режиссер. Действие происходит на главной площади Свияжска, где открывают памятник Иуде, по мнению Троцкого, «первому революционеру». Необычная музыка, необычное зрелище, но похоже, что Свияжск становится для Маноцкова «его Байройтом».
- Помощь из глубины
Прорыв в татарстанском кинематографе — вышел фильм Ильдара Ягафарова «Байгал», в основе которого лежит легенда об огромной рыбе, Байгале, которая, если ее увидишь, может выполнить твою просьбу. Байгал — это вовсе не говорливая Золотая рыбка, он брутален и серьезен. Но тем не менее помогает в беде главному герою. Так что — хэппи-энд. И вообще — хорошо, когда кино снимают профессионалы.
- Он же памятник!
Памятник Рудольфу Нуриеву наконец-то установлен в Казани. Его подарил городу автор — Зураб Церетели. Конечно, можно сетовать, что выбрано не самое удачное место для установки, что сам памятник — типичное творение этого скульптора, подробности опустим. Но сам факт радует. Нуриев в городе, где родилась его мать, возле театра, где его радушно принимали в 1992 году. Свершилось, и это хорошо. Правда, оценили не все.
- Прибытие поезда
Осенью Казань была взбудоражена разговорами о том, что в особняке купца Демидова, бывшем загсе, состоится иммерсивный спектакль «Анна Каренина» в постановке Дианы Сафаровой. Показу предшествовала мощная рекламная кампания. Премьера состоялась, и спектакль благополучно идет. Это четырехчасовое представление, где зрители сами как бы соучастники истории. Необычно, непривычно, но цепляет.
- Второе дыхание
После многолетних скитаний у татарского ТЮЗа им. Г. Кариева появился наконец-то свой дом. Это бывший кинотеатр «Победа», бывший Дом офицеров. Здание традиционной классической советской архитектуры, но успешно обживаемое труппой. И недавно в ТЮЗ назначили нового энергичного директора Гузель Сагитову. Так что по всему видно, что в тандеме с главным режиссером театра Ренатом Аюповым они в самом скором времени создадут отличное театральное пространство для юных зрителей, которого в городе пока не хватает. Последние постановки кариевцев внушают эту веру.
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