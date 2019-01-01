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Культурный Татарстан: новый министр, новый фестиваль, новая опера

07:00, 01.01.2019
Культурный Татарстан: новый министр, новый фестиваль, новая опера Фото: Максим Платонов

Культурная жизнь Татарстана в минувшем году была традиционно бурной — премьеры, вернисажи, открытие новых креативных пространств. Мы составили десятку тех событий, которые, по мнению «Реального времени», формировали нашу культурную среду.

  1. Новый министр



    Пожалуй, одной из самых замечательных новостей года стало назначение министром культуры РТ Ирады Аюповой. Это было важно, потому что первое лицо в Минкульте во многом формирует культурную политику. Аюпова энергична, креативна и умеет слушать оппонентов. Кстати, за этот выбор в большинстве своем ратовали деятели культуры Татарстана, так что Аюпову по праву можно назвать «народным кандидатом». И те месяцы, что Ирада Хафизяновна стоит у руля, показали: ожидания оправдались. Пусть все так и будет в новом году.
  2. Новый фестиваль



    Наконец-то свершилось — в Татарстане родился новый фестиваль, о котором много лет мечтали театралы. Он носит имя Василия Качалова и проходит на площадках Качаловского театра. Художественный руководитель театра и одновременно его директор Александр Славутский, ставший инициатором феста, планирует, что театральный форум будет проходить один раз в два года. На первом фестивале выступили четыре театра — из Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежа. Показали свой спектакль и качаловцы.
  3. Возвращение казанской царицы



    Открытие сезона в ТГАТ оперы и балета им. М. Джалиля в этом году традиционно совпало с премьерой. На этот раз это была опера Резеды Ахияровой на либретто Рената Хариса «Сююмбике» в постановке Юрия Александрова. Главные партии исполнили Гульнора Гатина и Ахмет Агади. Современная опера — редкий ныне гость на театральной сцене, но театр рискнул — и выиграл. «Сююмбике» стала событием.
  4. Новоселье в старом доме



    После обстоятельной реконструкции в Казани открылась Галерея современного искусства. По сути, город получил абсолютно новое креативное пространство, оснащенное самым современным образом. ГСИ входит в комплекс ГМИИ РТ и возникло благодаря стараниям его директора Розалии Нургалеевой, которая проявила недюжинную «волю к победе» и отменный художественный вкус. Все три выставки, которые сейчас работают в ГСИ, заслуживают внимания любителей искусства.
  5. Такова жизнь



    «И это жизнь?» — спектакль, поставленный молодым режиссером Айдаром Заббаровым на большой сцене Камаловского театра, выдвинут экспертным советом «Золотой маски» сразу в шести номинациях. О чем он? О жизни — о такой, что мечталось, и о такой, какая она на самом деле. Сложный, поэтичный, с необычным видеорядом. С превосходным Искандером Хайруллиным в главной роли. Ждем решения «масочного» жюри.
  6. Все в сад!



    Фонд «Живой город» снова удивил — на Свияжске показали вторую часть оперной трилогии Александра Маноцкова «Красный сад». Первая — «Сны Иакова, или Страшно место» номинирована в этом году на «Золотую маску». И в первом, и во втором случае Маноцков выступает и как композитор, и как режиссер. Действие происходит на главной площади Свияжска, где открывают памятник Иуде, по мнению Троцкого, «первому революционеру». Необычная музыка, необычное зрелище, но похоже, что Свияжск становится для Маноцкова «его Байройтом».
  7. Помощь из глубины



    Прорыв в татарстанском кинематографе — вышел фильм Ильдара Ягафарова «Байгал», в основе которого лежит легенда об огромной рыбе, Байгале, которая, если ее увидишь, может выполнить твою просьбу. Байгал — это вовсе не говорливая Золотая рыбка, он брутален и серьезен. Но тем не менее помогает в беде главному герою. Так что — хэппи-энд. И вообще — хорошо, когда кино снимают профессионалы.
  8. Он же памятник!



    Памятник Рудольфу Нуриеву наконец-то установлен в Казани. Его подарил городу автор — Зураб Церетели. Конечно, можно сетовать, что выбрано не самое удачное место для установки, что сам памятник — типичное творение этого скульптора, подробности опустим. Но сам факт радует. Нуриев в городе, где родилась его мать, возле театра, где его радушно принимали в 1992 году. Свершилось, и это хорошо. Правда, оценили не все.
  9. Прибытие поезда



    Осенью Казань была взбудоражена разговорами о том, что в особняке купца Демидова, бывшем загсе, состоится иммерсивный спектакль «Анна Каренина» в постановке Дианы Сафаровой. Показу предшествовала мощная рекламная кампания. Премьера состоялась, и спектакль благополучно идет. Это четырехчасовое представление, где зрители сами как бы соучастники истории. Необычно, непривычно, но цепляет.
  10. Второе дыхание



    После многолетних скитаний у татарского ТЮЗа им. Г. Кариева появился наконец-то свой дом. Это бывший кинотеатр «Победа», бывший Дом офицеров. Здание традиционной классической советской архитектуры, но успешно обживаемое труппой. И недавно в ТЮЗ назначили нового энергичного директора Гузель Сагитову. Так что по всему видно, что в тандеме с главным режиссером театра Ренатом Аюповым они в самом скором времени создадут отличное театральное пространство для юных зрителей, которого в городе пока не хватает. Последние постановки кариевцев внушают эту веру.
Татьяна Мамаева
ОбществоКультура Татарстан
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