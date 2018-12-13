Восточные Ромео и Джульетта. Печальная повесть на новый лад

В ТЮЗе им. Г. Кариева поставили «Лейлу и Меджнуна»

Фото: Максим Платонов

Одно из отрадных событий идущего театрального сезона — это обретение «второго дыхания» в ТЮЗе им. Г. Кариева. Труппа, которая многие годы не имела крыши над головой и сохранилась в большей степени благодаря стараниям главного режиссера театра Рената Аюпова, получив свою постоянную сцену, все громче и громче заявляет о себе. Накануне состоялся пресс-показ весьма необычного спектакля «Лейла и Меджнун», на котором побывало «Реальное время».

Нет повести печальнее на свете

Хотя шекспироведы усиленно отвергают это, но есть такая теория, что на Шекспира повлияла поэма Низами о несчастных влюбленных — Лейли и Меджнуне. Так сильно повлияла, что он, перенеся действие в Европу, в Верону, написал свою самую печальную повесть на свете. Ну а потом вариаций на эту тему в мировой литературе было много.

Лейли и Меджнун двенадцатого века — это, пожалуй, одна из самых чистых и пронзительных историй любви, где полностью исключена плотская составляющая и любовь воспринимается как проявление высшей духовности у человека. Влюбленные были разлучены и один за другим умерли в тоске.

Тема для театра благодатная, поэтому историй, когда влюбленных на сцене разлучает или вражда кланов (например, популярный до сих пор мюзикл «Вестсайдская история»), или сословное неравенство («Валентин и Валентина» Михаила Рощина, некогда очень популярная пьеса, правда, с хорошим финалом) всегда достаточно. Публика любит сопереживать, она любит «про любовь», и в этом нет ничего плохого. Поэтому обращение Рената Аюпова, главного режиссера татарского ТЮЗа им. Г. Кариева к древней поэме, вполне обосновано и закономерно.

Неожиданно возник интересный ход — в пьесе две пары влюбленных: Лейла и Меджнун и современные казанские ребята — Булат и Юлдуз

Но ТЮЗ пошел своим путем, заказав пьесу по поэме Низами драматургу Юлии Тупикиной, не будем пересказывать ее творческую биографию, отметим только два факта — Тупикина участница знаменитой «Любимовки» и соавтор сценария фильма «Довлатов» Германа-младшего. И неожиданно возник интересный ход — в пьесе две пары влюбленных: Лейла и Меджнун и современные казанские ребята — Булат и Юлдуз.

Очевидно, при большой востребованности заказ казанского театра не стал для драматурга чем-то очень значимым, поэтому, выстроив заранее известную фабулу, автор не очень утруждалась в проработке характеров или изучении казанских реалий. Прозвучавшее упоминание (почему, откуда, зачем?) о нашем известном благотворителе Галимзянове явно притянуто за уши.

Любовь под рэп

Но удивительное дело — Ренат Аюпов вытянул далеко не сильную пьесу, найдя ей любопытное решение. «Лейла и Меджнун»» идут на сцене в окружении зрителей, публика сидит с двух сторон полукругом. Сцена как бы разделена на две части двумя колесами, соединенными веревками. Художник Иршат Азиханов включает еще и видеопроекцию на большом экране-заднике. Колеса вращаются, словно наша Земля, и две истории любви встречаются в Вечности.

Булат (Булат Гатауллин) — стильный мальчик: джинсы, конверсы, рюкзак. Юлдуз (Наиля Каримова) — стильная девочка: школьная форма от хорошего портного, такой же рюкзачок, роскошные распущенные волосы. Он — сын алкоголика, живущий в многодетной семье и вынужденный подрабатывать, она — единственная дочь богатого папеньки. Можно подумать, что мажорка, но нет. Знакомство этих учеников элитной школы начинается с увлечения рэпом, учителя попросили их вместе порепетировать. А дальше возникает любовь, возникает отец Юлдуз (Эльдар Гатауллин), который против «сына алкоголика». Почти как в классическом сюжете про разлученных влюбленных, почти, но не совсем так.

Но это только один пласт спектакля. Есть и второй, не менее важный. На сцене почти все время присутствуют, изъясняясь стихами, те самые из поэмы Низами Лейла (Алсу Файзуллина) и Меджнун (Ильфат Гибадуллин). И порой возникает почти что кинематографический эффект, когда героев поэмы подсвечивают, и их тени ложатся на задник, а в это время Юлдуз и Булат продолжают свою линию действия. Вот они — эти сакральные пересечения в Вечности.

На сцене почти все время присутствуют, изъясняясь стихами, те самые из поэмы Низами Лейла (Алсу Файзуллина) и Меджнун (Ильфат Гибадуллин)

Они оба любят рэп, эти наши современные Лейла и Меджнун ХХI века. Они порывисты, дерзки и беззащитны. Они наивны и прагматичны. «Первая любовь — это слишком большой дар, чтобы с ним справиться в юности», — кажется, эти слова принадлежат Овидию. Аюпов уверен: герои его спектакля справятся. Дай-то Бог.

Рэп в спектакле Рената Аюпова — это как поддерживающая пловца волна, это максимально быстрая и образная возможность передать захлестывающие чувства. В этом смысле у Аюпова есть прекрасный соавтор спектакля — композитор Эльмир Низамов, тонкий и точный, чувствующий природу театра. Что не скажешь, к сожалению, о невнятном пластическом решении Нурбека Батуллы.

«Лейла и Меджнун» в кариевском театре — это час с небольшим времени, чтобы понять и почувствовать вечную, во все времена, хрупкость любви. И открытый финал спектакля — это призыв зрителей самостоятельно поразмышлять об этом большом даре — любить. И пусть наши новые Лейла и Меджнун, Ромео и Джульетта, Валентин и Валентина ходят в джинсах и любят рэп, это не важно. Важно, что у них живые души, а убить душу и вместе с ней любовь — это преступление. Одно из самых страшных.

Что до ТЮЗа им. Г. Кариева, то видно, что в театре есть потенциал и, надеюсь, что в недалеком будущем мы будем говорить о нем все чаще и чаще. Кстати, водить сюда детей стоит по многим причинам, в том числе и по той, что здесь звучит правильный татарский язык. Для тех же, кто им не владеет, есть качественный перевод. И здесь на сцене нет ни расчлененных трупов, ни суицида, ни пляшущего медведя в стиле а-ля рюс, что с некоторых пор начало появляться в юношеских театрах. Здесь все как в нормальном театре для юных зрителей, в первом в жизни театре, который потом во многом определит любовь к этому прекрасному виду искусства.

1 / 28 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов