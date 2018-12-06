Хотите увидеть съемки «Сталкера» Тарковского?

В Казани после реконструкции открывается Галерея современного искусства

Фото: Максим Платонов

Уже в субботу трехэтажное здание примет посетителей, а завтра в числе первых практически новое помещение, оснащенное суперсовременным оборудованием, увидит президент РТ Рустам Минниханов, при помощи и поддержке которого и была тщательно реконструирована Галерея современного искусства. В проект было вложено более 300 млн рублей. «Реальное время» побывало в новых залах, где сотрудники наносили последние «штрихи».

Тазики и шубы

Галерея современного искусств носила «в девичестве» название «Выставочный зал Союза художников РТ». Открыт он был весной 1980 года, а инициатором его строительства выступил один из самых уважаемых людей в сфере изобразительного искусства, народный художник, академик, председатель Союза художников РТ Харис Якупов.

По тем временам здание было и современным, и удобным, да и само открытие прогремело на всю огромную страну. Первой экспозицией, занявшей все этажи, стала выставка «Большая Волга». В новый выставочный зал стояли длинные очереди. Абы кого здесь не выставляли: чтобы презентовать свои работы, художник должен был пройти строгий отбор на художественном совете.

Но время шло, распалась страна, непонятные истории сотрясали и сотрясают творческие Союзы. В 90-е годы выяснилось, что при строительстве крыши были допущены ошибки, она начала элементарно протекать, и во время сильных дождей, и в период таяния снега на третьем этаже просто-напросто стояли тазы, собирающие воду.

В залах было не лучше. Союз художников РТ не мог содержать огромное здание, которое практически не посещала публика, и часть помещений пришлось сдавать «челнокам», так что иногда небольшая экспозиция соседствовала с шубами из Греции, кроссовками из Китая или юбками из Стамбула. Так Выставочный зал постепенно превращался в филиал вещевого рынка. Говорить об интересных выставках уже не приходилось.

Розалии Нургалеевой удалось убедить президента РТ, что Казань достойна иметь настоящую, современно оснащенную, Галерею современного искусства

Ситуация начала меняться несколько лет назад, когда Выставочный зал стал единым комплексом с Государственным музеем изобразительных искусств РТ и картинной галереей «Хазинэ». Тогда он был переименован в Галерею современного искусства, и директор всего комплекса Розалия Нургалеева начала проводить там разного рода интересные проекты.

Но делать это было сложно: здание, построенное без малого 40 лет назад, не соответствовало ни одному из современных требований. И во время разговора с главой республики Нургалеевой удалось убедить его, что Казань достойна иметь настоящую, современно оснащенную Галерею современного искусства. Реконструкция, во время которой, по сути, сохранились только стены, шла почти 2 года и обошлась республике в более чем 300 млн рублей.



Зонтик от Кандинского

Выставочная площадь Галереи современного искусства сейчас — 3 500 квадратных метров. Белые стены, белый блестящий пол, стильные стеклянные двери — так выглядит фойе обновленной Галереи. Впрочем, белый цвет доминирует во всем здании. Первый этаж — гардероб, небольшое кафе, где можно выпить кофе и одновременно посмотреть на экране фильм о современном искусстве. Здесь же касса, в самое ближайшее время начнется и продажа билетов на сайте, публику ожидают интересные проекты, так что очереди не исключены. Рядом — магазин сувенирной продукции: альбомы, книги, расписные тарелки, зонты, выполненные по мотивам работ Василия Кандинского. Часть продукции наша Галерея заказывала в Русском музее. В окнах первого этажа будут выставлены афиши проходящих выставок.

На первом же этаже — центр детского творчества. Стена возле него заклеена девизами: «Смотреть, улыбаться, созидать» и так далее, то есть описано, зачем сюда будут приходить маленькие зрители. Большой зал на первом этаже отдан под выставку художника с казанскими корнями Игоря Вулоха. В экспозиции работы, созданные Вулохом в Казани, они хранились в фондах нашего художественного музея, и те полотна, что предоставила его семья. Все подписи под картинами, как и вообще все надписи в Галерее, на трех языках — татарском, русском и английском.

На первом этаже — центр детского творчества

В экспозицию включен мультимедийный стенд — выбираешь тему, касаешься надписи на экране и читаешь интересный материал — статью о художнике, интервью, биографию. Такие стенды расположены во всех залах Галереи. Кроме этого, с потолка можно спустить экран и посмотреть на нем фильм о художнике, и такие экраны тоже расположены на всех этажах и во всех экспозициях. Кстати, фильмы могут транслироваться и из интернета, вайфай в залах постоянный.

Тарковский — каким он был

Возле блестящей лестницы, ведущей на верхние этажи, большой стенд, где можно оставить стикер с отзывом о выставке или вообще о работе Галереи. Отсюда же можно выйти на сайт и написать отзыв там. А половина второго этажа отдана под экспозицию «Андрей Тарковский — художник пространства». Пожалуй, в Казани еще не было ничего подобного по уровню художественного воздействия. Часть экспонатов приехала из Русского музея, часть принадлежит казанскому художнику Рашиду Сафиуллину, который работал с Тарковским над фильмом «Сталкер».

На одном из стендов экспозиции — большой экран, на нем будут транслироваться интервью Тарковского. Для того, чтобы их прослушать, надо просто надеть наушники, чтобы звук не мешал находящимся в зале. Сама же экспозиция состоит из огромного количества фотографий Андрея Арсеньевича, моментов съемок, рисунков Сафиуллина к «Сталкеру», на одном из экранов проецируются рисунки самого режиссера. Тут же — распечатанные стихи Тарковского-старшего. Есть и крошечный зал, где можно уединиться и посмотреть какой-либо фильм Андрея Тарковского.





«Мы надеемся, что в залах приживутся и современные театральные формы, и музыка, и литература», — рассказывает Розалия Нургалеева



Часть второго этажа и весь третий этаж отданы под выставку современной живописи. Есть работы, привезенные из Русского музея, есть — из нескольких галерей современного искусства. В этих залах все сейчас необычно — от абсолютно новой развески картин и инсталляций в центре зала до уникального светового оборудования под потолком. Залы словно залиты светом.



«Нам хочется, чтобы здесь была не только живопись, мы надеемся, что в залах приживутся и современные театральные формы, и музыка, и литература. У нас уже готова очень интересная новогодняя программа», — рассказывает Розалия Нургалеева.



Еще один небольшой зал — царство новейших технологий. Надеваешь шлем — и погружаешься в мир фантастический. Плаваешь, летаешь, встречаешься с великими людьми. Такой центр перемещения во времени. Нургалеева подсмотрела его на форуме в Санкт-Петербурге, и тут же решила, что он должен быть и в нашей Галерее современного искусства. В перспективе в этом зале появится и татарстанский контент.

Климат-контроль, лифты для инвалидов-колясочников, зоны отдыха. Огромное количество запланированных лекций по современному искусству и семинаров и, конечно, постоянные интереснейшие выставки. Казань благодаря новой Галерее может стать одним из самых продвинутых центров современного искусства. И совет тем, кто пойдет в новую Галерею: выделите на этот визит три-четыре часа. Быстрее все осмотреть и прочувствовать просто не получится.

1 / 41 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов