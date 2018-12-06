Хотите увидеть съемки «Сталкера» Тарковского?
В Казани после реконструкции открывается Галерея современного искусства
Уже в субботу трехэтажное здание примет посетителей, а завтра в числе первых практически новое помещение, оснащенное суперсовременным оборудованием, увидит президент РТ Рустам Минниханов, при помощи и поддержке которого и была тщательно реконструирована Галерея современного искусства. В проект было вложено более 300 млн рублей. «Реальное время» побывало в новых залах, где сотрудники наносили последние «штрихи».
Тазики и шубы
Галерея современного искусств носила «в девичестве» название «Выставочный зал Союза художников РТ». Открыт он был весной 1980 года, а инициатором его строительства выступил один из самых уважаемых людей в сфере изобразительного искусства, народный художник, академик, председатель Союза художников РТ Харис Якупов.
По тем временам здание было и современным, и удобным, да и само открытие прогремело на всю огромную страну. Первой экспозицией, занявшей все этажи, стала выставка «Большая Волга». В новый выставочный зал стояли длинные очереди. Абы кого здесь не выставляли: чтобы презентовать свои работы, художник должен был пройти строгий отбор на художественном совете.
Но время шло, распалась страна, непонятные истории сотрясали и сотрясают творческие Союзы. В 90-е годы выяснилось, что при строительстве крыши были допущены ошибки, она начала элементарно протекать, и во время сильных дождей, и в период таяния снега на третьем этаже просто-напросто стояли тазы, собирающие воду.
В залах было не лучше. Союз художников РТ не мог содержать огромное здание, которое практически не посещала публика, и часть помещений пришлось сдавать «челнокам», так что иногда небольшая экспозиция соседствовала с шубами из Греции, кроссовками из Китая или юбками из Стамбула. Так Выставочный зал постепенно превращался в филиал вещевого рынка. Говорить об интересных выставках уже не приходилось.
Ситуация начала меняться несколько лет назад, когда Выставочный зал стал единым комплексом с Государственным музеем изобразительных искусств РТ и картинной галереей «Хазинэ». Тогда он был переименован в Галерею современного искусства, и директор всего комплекса Розалия Нургалеева начала проводить там разного рода интересные проекты.
Но делать это было сложно: здание, построенное без малого 40 лет назад, не соответствовало ни одному из современных требований. И во время разговора с главой республики Нургалеевой удалось убедить его, что Казань достойна иметь настоящую, современно оснащенную Галерею современного искусства. Реконструкция, во время которой, по сути, сохранились только стены, шла почти 2 года и обошлась республике в более чем 300 млн рублей.
Зонтик от Кандинского
Выставочная площадь Галереи современного искусства сейчас — 3 500 квадратных метров. Белые стены, белый блестящий пол, стильные стеклянные двери — так выглядит фойе обновленной Галереи. Впрочем, белый цвет доминирует во всем здании. Первый этаж — гардероб, небольшое кафе, где можно выпить кофе и одновременно посмотреть на экране фильм о современном искусстве. Здесь же касса, в самое ближайшее время начнется и продажа билетов на сайте, публику ожидают интересные проекты, так что очереди не исключены. Рядом — магазин сувенирной продукции: альбомы, книги, расписные тарелки, зонты, выполненные по мотивам работ Василия Кандинского. Часть продукции наша Галерея заказывала в Русском музее. В окнах первого этажа будут выставлены афиши проходящих выставок.
На первом же этаже — центр детского творчества. Стена возле него заклеена девизами: «Смотреть, улыбаться, созидать» и так далее, то есть описано, зачем сюда будут приходить маленькие зрители. Большой зал на первом этаже отдан под выставку художника с казанскими корнями Игоря Вулоха. В экспозиции работы, созданные Вулохом в Казани, они хранились в фондах нашего художественного музея, и те полотна, что предоставила его семья. Все подписи под картинами, как и вообще все надписи в Галерее, на трех языках — татарском, русском и английском.
В экспозицию включен мультимедийный стенд — выбираешь тему, касаешься надписи на экране и читаешь интересный материал — статью о художнике, интервью, биографию. Такие стенды расположены во всех залах Галереи. Кроме этого, с потолка можно спустить экран и посмотреть на нем фильм о художнике, и такие экраны тоже расположены на всех этажах и во всех экспозициях. Кстати, фильмы могут транслироваться и из интернета, вайфай в залах постоянный.
Тарковский — каким он был
Возле блестящей лестницы, ведущей на верхние этажи, большой стенд, где можно оставить стикер с отзывом о выставке или вообще о работе Галереи. Отсюда же можно выйти на сайт и написать отзыв там. А половина второго этажа отдана под экспозицию «Андрей Тарковский — художник пространства». Пожалуй, в Казани еще не было ничего подобного по уровню художественного воздействия. Часть экспонатов приехала из Русского музея, часть принадлежит казанскому художнику Рашиду Сафиуллину, который работал с Тарковским над фильмом «Сталкер».
На одном из стендов экспозиции — большой экран, на нем будут транслироваться интервью Тарковского. Для того, чтобы их прослушать, надо просто надеть наушники, чтобы звук не мешал находящимся в зале. Сама же экспозиция состоит из огромного количества фотографий Андрея Арсеньевича, моментов съемок, рисунков Сафиуллина к «Сталкеру», на одном из экранов проецируются рисунки самого режиссера. Тут же — распечатанные стихи Тарковского-старшего. Есть и крошечный зал, где можно уединиться и посмотреть какой-либо фильм Андрея Тарковского.
Часть второго этажа и весь третий этаж отданы под выставку современной живописи. Есть работы, привезенные из Русского музея, есть — из нескольких галерей современного искусства. В этих залах все сейчас необычно — от абсолютно новой развески картин и инсталляций в центре зала до уникального светового оборудования под потолком. Залы словно залиты светом.
«Нам хочется, чтобы здесь была не только живопись, мы надеемся, что в залах приживутся и современные театральные формы, и музыка, и литература. У нас уже готова очень интересная новогодняя программа», — рассказывает Розалия Нургалеева.
Еще один небольшой зал — царство новейших технологий. Надеваешь шлем — и погружаешься в мир фантастический. Плаваешь, летаешь, встречаешься с великими людьми. Такой центр перемещения во времени. Нургалеева подсмотрела его на форуме в Санкт-Петербурге, и тут же решила, что он должен быть и в нашей Галерее современного искусства. В перспективе в этом зале появится и татарстанский контент.
Климат-контроль, лифты для инвалидов-колясочников, зоны отдыха. Огромное количество запланированных лекций по современному искусству и семинаров и, конечно, постоянные интереснейшие выставки. Казань благодаря новой Галерее может стать одним из самых продвинутых центров современного искусства. И совет тем, кто пойдет в новую Галерею: выделите на этот визит три-четыре часа. Быстрее все осмотреть и прочувствовать просто не получится.
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