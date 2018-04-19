Как Татарский ТЮЗ готовится к новоселью

17:23, 19.04.2018 14
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Татарский театр юного зрителя им. Габдуллы Кариева готовится к новоселью: татарский ТЮЗ переедет в бывший Дом офицеров. О том, что происходит в театре сейчас – фоторепортаж «Реального времени».

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