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Ягафаров Ильдар Рашитович

Культура, Общественные организации
Ягафаров Ильдар Рашитович Фото: Роман Хасаев

Общая информация

Родился 26 января 1971 года в Пермской области.

Образование:

1999 год — ВГИК

Трудовая деятельность:

В 1991-1994 гг. — ассистент режиссера на казанском телевидении.
С 2005 г. — руководитель студии «Я-production».
С 2015г. — председатель Союза кинематографистов Республики Татарстан.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420061, г.Казань, ул.Петра Алексеева, 3
  • Телефон: (843) 295-09-32
  • Email: soyzkinort@mail.ru
  • Сайт: www.unikino-rt.ru

Дата последнего обновления: 07.05.2018

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