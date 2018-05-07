Ягафаров Ильдар Рашитович
Общая информация
Родился 26 января 1971 года в Пермской области.
Образование:
1999 год — ВГИК
Трудовая деятельность:
В 1991-1994 гг. — ассистент режиссера на казанском телевидении.
С 2005 г. — руководитель студии «Я-production».
С 2015г. — председатель Союза кинематографистов Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420061, г.Казань, ул.Петра Алексеева, 3
- Телефон: (843) 295-09-32
- Email: soyzkinort@mail.ru
- Сайт: www.unikino-rt.ru
Дата последнего обновления: 07.05.2018