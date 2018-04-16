Жизнь? Жизнь…

Рецензия на спектакль Камаловского театра по повести Гаяза Исхаки «Тормышмы бу»

В театре им. Г. Камала прошла премьера спектакля «И это жизнь?» по повести Гаяза Исхаки. Поставил спектакль и сделал инсценировку молодой режиссер Айдар Заббаров, он же выступил автором музыкального оформления спектакля. Подробности в материале «Реального времени».

«Растут стихи, не ведая стыда»

Для автора этих строк и, наверное, для многих зрителей имя Айдара Заббарова впервые прозвучало в прошлом сезоне, когда студент ГИТИСа поставил на малой сцене Камаловского театра спектакль о трагической судьбе Хасана Туфана — постановку, которая пронизана настоящей поэзией и настоящей трагедией Поэта, затаптываемого тоталитарным государством.

Уже по первому спектаклю, который назван строчкой из стихов Туфана «Все плывут, и плывут облака», было ясно, что у Заббарова есть внутреннее чутье, помогающее в обыденности видеть образы, метафоры, превращая эту обыденность в поэтический материал.

На этот раз молодой режиссер взял в работу повесть Гаяза Исхаки, своеобразно инсценировав ее. Своеобразно, потому что персонажи спектакля, например, произносят не только вложенный непосредственно в их уста автором текст, но и описания или лирические отступления автора повести.

Исхаки написал свою повесть в сложное время, когда жизнь его изобиловала ссылками. В принципе, ровной и гладкой жизнь яркого публициста, общественного деятеля и писателя, который не обслуживает существующий в его время режим, не может быть по определению. Гаязу Исхаки еще повезло, он сумел вырваться из России и его миновал Молох репрессий, который прошелся по судьбам большинства его коллег. И хотя в свое время его прозу положительно оценил Максим Горький, в Советском Союзе книги Гаяза Искахи не издавались, и, по сути, он вернулся к читателям только в годы перестройки.

Исхаки в этом году исполняется 140 лет. Не думаю, что Заббарова интересовала «датская» тематика. Скорее здесь дело в интересе к тому ироничному и одновременно лирическому нерву, которым отличается повесть Исхаки, разумеется, с учетом доминирующего реализма писателя.

Молодой режиссер взял в работу повесть Гаяза Исхаки, своеобразно инсценировав ее



В принципе, и это еще один из плюсов спектакля, режиссер вернул зрителю одно из знаковых произведений татарской литературы. И хотя произведения Гаяза Исхаки сейчас изучают в школе, для широкого зрителя до сих пор самой известной является его «Зулейха», опять-таки благодаря спектаклю Камаловского театра и одноименному фильму.

Парадокс и монохром

Айдар Заббаров, и это важно, сумел найти и интонацию, и ритм в постановке. Музыкальный фон — нервный, тревожный, будоражащий. И — вот парадокс — умиротворяющий одновременно. Иногда кажется, что звук пришел из другой Галактики.

Вообще же, парадоксов в постановке немало. Можно предположить, что это и есть тот самый «спасительный яд творческих противоречий», который не дает художнику сбиться на банальность, о чем писал поэт. Видеоряд спектакля — почти монохром, черный с небольшим вкраплением белого, так увидел решение сценограф Булат Ибрагимов. Монохром часто бывает более выразительным, чем богатая цветовая палитра. Так и происходит в новом спектакле камаловцев.

Действие, если прибегнуть к терминологии, принятой в изобразительном искусстве, многофигурное. Иногда оно сразу развивается в нескольких пластах. Есть и в режиссерском решении, и в видении сценографа что-то, напоминающее построение кадра в кинематографе. Как будто внезапно возникает крупный план, постепенно уводя нас на общий.





Видеоряд спектакля — почти монохром, черный с небольшим вкраплением белого



«И это жизнь?» Айдара Заббарова — спектакль о том, как хочется и как невозможно иногда прожить жизнь. Про вечные противоречия между идеалом и реальностью. И все это чутко уловил исполнитель главной роли Искандер Хайруллин, непостижимым образом переходя от бытописательства, интересного и обстоятельного, к иронии, чтобы вдруг неожиданно стать до слез лиричным. Вот еще один из парадоксов спектакля.

Что касается других участников постановки, то перед нами россыпь непохожих друг на друга характеров, судеб, историй. К чести инсценировщика, они так искусно вплетены в фабулу, что подобны ярким звездам, живущим по законам одного большого созвездия.

И когда на темном фоне задника вдруг начинают кружиться пышные хлопья снега, понимаешь, что эта несовершенная жизнь, которая никогда, ни в какие времена не может быть совершенной, все равно прекрасна. Таков поэтический мир, который создал на сцене Айдар Заббаров, словно вычленяя поэзию из реалистического текста. Такие это люди — поэты. Умеют «отнимать аромат у живого цветка», как характеризовал их Александр Блок.