Все смешалось в доме Демидова

В Казани прошла премьера иммерсивного спектакля «Анна Каренина»

Особняк купца Демидова на улице Мусы Джалиля, последние годы стоявший в запустении, ожил — в течение нескольких вечеров здесь слышен шум прибывающего поезда, голоса, звуки музыки. Фонд поддержки современного искусства «Живой город» показывает здесь премьеру иммерсивного спектакля «Анна Каренина», спонсором постановки выступила «Татнефть». Подробности — в материале «Реального времени».

Оживший дом

Наверное, не стоит полагать, что иммерсивные спектакли — изобретение последних десятилетий, если заглянуть в прошлое театра и вспомнить фразу Пушкина, что «драма родилась на площади», можно догадаться: и средневековая комедия дель арте, и театральные труппы эпохи Возрождения, бороздившие по дорогам и играющие по городам и весям, и даже представления скоморохов — это все прообразы современного иммерсивного театра. То есть театра, где зритель активно вовлекается в действие.

Казанцы тоже были отчасти знакомы с иммерсивным театром. В том же особняке купца Демидова некоторое время назад фонд «Живой город» во время одной из театральных лабораторий представлял публике иммерсивный спектакль по дневникам начала девяностых одного из жителей Казани. Но проект, созданный на этот раз «Живым городом», отличается и по масштабам, и по эстетике, и, пожалуй, по художественному воздействию.

Здание бывшего городского ЗАГСа, которое в последние годы пустовало, идеально подошло для воплощения иммерсивного спектакля, поставленного Дианой Сафаровой. Анфилада комнат, парадная лестница, потолки с лепниной — здесь теперь обитают герои романа Льва Толстого.



Маска, мы вас не знаем!

Все начинается очень таинственно. У входа вежливые молодые люди просят чуточку подождать: «Извините, мы пригласим вас через пять-десять минут, сейчас все будет готово». Когда мы попадаем в вестибюль, в полумраке нас встречают служители в черных плащах и масках. Лучи красноватого света падают с лестницы, пробивая полумрак. И здесь нам объясняют правила поведения во время спектакля.

Во-первых, нам выдают маски, их нельзя снимать до конца представления. Исключение составляют только буфеты, здесь маску можно снять и здесь же можно разговаривать. Во-вторых, в течение всего спектакля нам предписано молчать, естественно, отключить телефоны, съемка так же запрещена. В-третьих, мы можем спокойно перемещаться по всему дому, находиться в непосредственной близи к актерам, но до них нельзя дотрагиваться. Если же актер начинает с тобой взаимодействовать, отнестись к этому надо спокойно. В-четвертых, все предметы из реквизита можно брать в руки, рассматривать, но потом непременно поставить их на место.

Внизу, в вестибюле, находятся два магазина — книжный и торгующий косметикой и аксессуарами. Вместе с масками нам выдают мешочек с деньгами, специальная валюта, которая действует на территории дома Демидова — рубль, например, приравнен к нашим ста рублям. Деньги можно потратить в этих магазинчиках и в барах. Если не хватит, можно обменять на новые монетки в кассе. Здесь, кстати, и карты принимают.

В книжном магазине часть книг завернута в бумагу и на ней сделаны надписи, прочитав которые надо угадать книгу. Например, «Биография художника-революционера». Мне пришло в голову, что это, скорее всего, Малевич. Здесь же книжки по истории Казани.

В соседнем магазинчике можно купить бижутерию, стилизованную под украшения позапрошлого века, театральные сумочки с инициалами «АК», и множество ароматов. Каждый персонаж спектакля имеет свой аромат, специально под него созданный. Парфюмер Рамиля Карамуллина создавала их два месяца, таким образом заткнув за пояс знаменитого Эрнеста Бо, который пару лет корпел над знаменитым ароматом «Шанель №5».

Поскольку из всех героев романа Толстого наибольшие симпатии у меня вызывает Кити, понюхала «ее» аромат. Кити в представлении парфюмера пахнет цитрусовыми.

Прибытие поезда

В то время, когда мы знакомимся с ассортиментом магазинов, с лестницы спускается Долли, обманутая жена Стивы Облонского, она обращается, как это и предписано правилами игры, непосредственно к нам, и мы, надев маски, следуем за ней. Представление начинается.

Собственно, основное действо начинается чуточку позже, а точнее в 19.30, когда в одну из локаций, посвистывая и вздыхая, прибывает поезд с Анной Карениной (Юлия Маленкина). Здесь, на перроне, как вы помните, и состоится роковая встреча Анны и Вронского (Идель Киямов).

Мы к этому времени уже освоились в пространстве, пообщались с господином Карениным, который в столовой своего дома угостил нас напитками, и даже обсудили с ним проблемы иноверцев, увидели, как завтракает Константин Левин (Булат Минкин) и заглянули в детскую Сережи Каренина (чудесный Эльдар Гиниятов). Было время оценить работу сценографов и бутафоров, которые выстроили почти что аутентичную обстановку особняка позапрошлого века, использовав антикварную мебель и антикварные предметы интерьера.

А дальше надо было включаться в игру, в участие в сюжете, в сопереживание героям. Диана Сафарова и второй режиссер спектакля Регина Саттарова выстроили вполне динамичное действие, вычленив из романа Толстого основные сюжетные линии и очень грамотно использовали локации дома. Юлия Маленкина-Анна — нерв спектакля, актриса красива, темпераментна, органична. Драматична, к счастью, без надрыва.

Вообще за редким исключением (в него, к сожалению, попал исполнитель роли Каренина Арсений Курченков) актеры весьма органичны и на протяжении всего действия «не выпадают» из него. Органичность исполнителей в иммерсивном спектакле — одно из основополагающих условий. И понятно, что в «Анне Карениной» режиссеры долго и подробно работали с актерами.

Один из главных эпизодов романа Толстого — сцена на балу, где Вронский и Анна понимают, что любовь накрыла их. Диана Сафарова и Регина Саттарова весьма удачно решили сцену бала — пары стоят на лестнице, и Анна в черном платье (все как у Толстого!) глазами разговаривает с Вронским. И этот безмолвный диалог («Я не погубить хочу, но спасти себя хочу, но не знаю как!») прекрасно считывается зрителями. И несчастная Кити в слезах убегает…

Как я утешала Левина

Во время одной из сцен на вокзале кто-то мягко, но настойчиво взял меня за руку. Это оказался Константин Левин. Он был явно расстроен тем, что за горячо любимой им Кити ухаживает граф Вронский. Левин увлек меня в вагон, достал из чемоданчика флягу, две рюмки и два бутерброда с колбасой, завернутые в чистое полотенце. Очевидно, он взял их в дорогу. Налил жидкость из фляги и предложил мне. Пришлось пригубить.

Все это время он говорил о том, как был неправ, как не стоит Кити, что ему надо уехать и начать снова жить — работать, работать и работать. Он был несчастен и ему был нужен собеседник. Но по правилам иммерсивного спектакля я не могла с ним говорить и только глазами показывала, что я ему сострадаю и все будет хорошо. Он ведь не знал, что Вронский так и не сделал предложения Кити на балу, а я не могла ему это рассказать. Так и попрощалась с ним взглядом из-под маски.

В красном свете

На протяжении всего представления, а оно идет почти четыре часа, громко звучат несколько музыкальных фраз (композитор Георгий Морозов) — тревожные и будоражащие. Многие локации окрашены красным светом — тоже традиционный цвет трагедии. К финалу действие как бы ускоряется, как будто и Анне, и Вронскому хочется, чтобы быстрее наступила развязка.

Мы понимаем, что все произойдет в локации, которая называется «Вокзал», и публика начинает собираться здесь. Сюда же стягиваются и все персонажи спектакля, теперь на них, как и на нас, маски, только они белого цвета, актеры движутся в каком-то изломанном, болезненном танце. Анна подходит к железнодорожным путям… «И свеча стала меркнуть, и погасла навсегда», — кажется, так написал в этом эпизоде Толстой.

Не уверена, что будет корректно оценивать иммерсивную «Анну Каренину» с точки зрения академического драматического спектакля. Все же это скорее шоу, но шоу театральное, где есть возможность почувствовать и прожить кусочек жизни рядом с героями, погрузившись в их мир. Где есть очень важное — атмосфера.

Здесь все зависит от внутренней податливости зрителя, от его душевной гибкости и умения и желания включиться в игру. Иммерсивная «Анна Каренина» — стильное представление, где нет ни грана погрешности против хорошего вкуса, где все продумано до мелочей, начиная от грамотно проведенной рекламной кампании.

И да, если кто-то до сих пор не читал роман Толстого, настоятельно советую перед просмотром «Анны Карениной» в особняке Демидова исправить эту оплошность.