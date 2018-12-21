Артемий Лебедев раскритиковал памятник Нуриеву в Казани: «Скульптура в России продолжает деградировать»
Известный дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал памятник Рудольфу Нуриеву, открытый в начале ноября.
«Абсолютно омерзительное ……. Скульптура в России продолжает деградировать семимильными шагами», — говорится в рецензии на сайте дизайнера.
Напомним, что 7 ноября в Казани в сквере за Театром оперы и балета имени Мусы Джалиля открыли памятник известному танцовщику балета Рудольфу Нуриеву. Автором памятника является скульптор Зураб Церетели.ОбществоКультура Татарстан
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