Рафаэль Хакимов: «Чингисхан заранее предупреждал: население, сдавшееся без боя, сохранит свой уклад»
Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 14
«Реальное время» продолжает публиковать отрывки из книги директора Института истории им. Ш. Марджани Рафаэля Хакимова «Хроника тюрко-татарских государств: расцвет, упадок, возрождение». Сегодня вниманию читателей предлагается фрагмент из главы «Наследники кочевых империй». (Часть 1 серии публикаций см. здесь, часть 2 — здесь, часть 3 — здесь, часть 4 — здесь, часть 5 — здесь, часть 6 — здесь, часть 7 — здесь, часть 8 — здесь, часть 9 — здесь, часть 10 — здесь, часть 11 — здесь, часть 12 — здесь, часть 13 — здесь).
Исторические инварианты во времени и пространстве
На месте рухнувших кочевых империй появилось немало тюркских государств. При этом номады стали переходить к оседлости. Развивалась торговля, речное судоходство, ремесла. Сугубо кочевыми оставались отдельные племена и те вырабатывали формы совместного проживания с земледельцами. Несмотря на резкие изменения в жизни народов, многое из прежней культуры не отбрасывалось, а сохранялось. Тюркские наречия, весьма консервативные в своей основе, мало менялись со временем. То же касается организации военного дела, клановой структуры общества и т. д.
Резкое изменение течения исторических процессов в точке перелома ставит принципиальный для исторической науки вопрос о преемственности культуры. Эта тема оказывается теснейшим образом связанной с понятиями исторического времени и исторического пространства. Астрономическое время — всегда величина переменная, не дающая смыслового масштабирования. Инварианты обнаруживаются, когда мы говорим о «большой длительности», т. е. структурных элементах, сохраняющихся во времени и пространстве.
Пространство как историческая категория, а не понятие, взятое из геометрии, оказывается, как и время, далеко не однородным. Оно не представляет собой механическую протяженность, что хорошо видно по разнообразию ландшафта. Столь же заметны изменения пространства во времени, когда меняется климат, или же на конкретных территориях появляются новые исторические персонажи: народы, государства, культуры.
Различные климатические зоны создают среду обитания, в которой формируются племена и народы. Особенности определенной среды создают неповторимые условия жизнедеятельности, а значит и образ жизни. «Человечество, — пишет Л. Гумилев, — с момента своего становления было тесно связано с окружающей природой, черпая из нее средства существования. Приспособляясь к различным ландшафтам: тропическому лесу, сухой степи, тундре и т. д., люди вырабатывали систему навыков и обычаев, что повлекло разделение человечества как вида на разнообразные коллективы, которые называются этносами». Без особых причин люди не покидали свои места обитания, к которым была привязана их хозяйственная деятельность. Великие переселения народов, вызванные климатическими изменениями, смешали строгое соответствие между ландшафтом и этносом, включив в исторический процесс такой фактор как реки, моря, леса, горы. С течением времени значение степи падает, одновременно растет значение оседлых народов. Впоследствии (например, в Золотой Орде) это приводит к политическим коллизиям.
Наряду с акцентом на разнообразии пространства, как ландшафта и административной территории, важно уловить инварианты, т. е. сохраняющиеся в изменчивом пространстве-времени (хронопространстве) культурные и структурные элементы. По словам Фернана Броделя, «география, которой мы можем задавать любые вопросы, как истории, отдает, таким образом, предпочтение почти неподвижной истории». В общем и целом мы можем уловить сохранение определенных этносов на конкретной территории, но не менее важно определить, что сохраняется в этнической культуре в ходе трансформации или под давлением внешних обстоятельств.
Очевидно, что кардинальная ломка социальных процессов, например, в результате завоеваний меняет всю социальную структуру, может коснуться и демографических факторов, как то истребление населения или его вымирание, рассеивание, ассимиляция. Нельзя утверждать, что демографическая масса сохраняется или изменяется при резкой смене исторического вектора. Так, Чингисхан заранее предупреждал, что население, которое сдается без боя, сохранит свой уклад жизни. Но это не означало, что численность и состав населения не менялись. Одновременно с завоеванием шло перемещение больших масс людей, которые меняли демографическую ситуацию и, конечно же, при этом существенно или полностью менялись административные функции государственных органов, а также экономические отношения.
В качестве инварианта различных исторических фазисов нельзя рассматривать и энергию. Она менялась как в сторону подавления, так и в сторону раскрытия творческих возможностей. В случае завоеваний, естественно, активность местного населения подавлялась, но тот же завоеватель мог разрушить устаревшую структуру отношений, уменьшить налоги, ввести более свободные законы и позволить энергии, скрытой то до той поры в устаревших нормах, навыках, традициях, проявить себя.
Нельзя утверждать, что сохраняется в полной мере и культура. Как раз она и может пострадать при неблагоприятном стечении обстоятельств, или же само общество, готовое к трансформации, найдет способы изменения культуры. Когда мы говорим об этнической культуре с древними корнями, то имеем в виду сохранившиеся элементы, которые по какой-либо причине стали значимыми, а потому могут выполнять функцию маркеров.
Что же остается в качестве инварианта при переходе из одного хронопространства в другое или из одного фазиса истории в следующий? В общей форме можно сказать, что таким инвариантом выступает информация. Существуют примеры преднамеренного уничтожения старой информации, переписывания истории, сжигания книг, но одновременно человечество стремилось сохранить знания и для этого искало специальные носители, будь-то глиняные таблички или папирус, бумага. Древние тюрки делали записи на камнях руническими письменами. Вся эпоха Возрождения связана с возвращением античных знаний в Европу и на этой почве появилась современная культура.
Не менее важной процедурой передачи знаний являются традиции, обычаи, преемственность трудовых и иных навыков. Этот механизм передачи знаний и навыков сохранил свое значение до сегодняшнего дня. До появления университетов знания и навыки передавались частным путем от мастера к ученику. Именно таким образом сохранялись культурные традиции в ремесленном производстве, градостроительстве, сельском хозяйстве, военном искусстве и государственных делах. В средние века книжным знанием обладали почти исключительно священнослужители. Передача навыков из поколения к поколению порой бывает важнее, чем обучение, ведь семейные, производственные традиции оказывали существенное влияние на преемственность в культуре. Знания и навыки — тот элемент, который сохраняется при самых резких переломах в историческом движении, независимо от того, где находятся причины перемен — внутри или вовне социальной системы.
Продолжение следует
комментарии
Спасибо уважаемый автору и РВ.
1. В “монголо-татарской” орде не было монгол
Оказывается, нет упоминай о воинах монголоидного типа в войсках “татаро-монголов”. С самого первого сражения “захватчиков” с русскими войсками на Калке в войсках “монголо-татар” были бродники. Бродники — это вольные русские дружинники, обитавшие в тех местах (предшественники казаков). А во главе бродников в том бою был воевода Плоскиня — русский.
Ибн-Батута писал: “В Сарае Берке было много русских”. Более того: “Главную массу вооруженных обслуживающих и рабочих сил Золотой Орды составляли русские люди” (А. А. Гордеев)
Даже в традиционной истории Древний Рим никогда не вооружал только что завоеванных им рабов.
2. Непонятно, сколько было “монголо-татар”
В ранних исторических трудах предполагалось, что армия монголов составляет около 500 тыс. всадников. Но чем современней историческая работа, тем меньше становится войско Чингизхана.
Проблема в том, что для каждого всадника нужно 3 лошади, а табун из 1,5 млн. лошадей не может передвигаться, так как передние лошади съедят весь подножный корм и задние просто умрут с голоду.
Постепенно историки сошлись на том, что армия “татаро-монгол” не превышала 30 тыс., что, в свою очередь, маловато для захвата всей России и ее порабощения (не говоря про остальные завоевания в Азии и Европе).
3. В монгольских войсках не было монгольских лошадей
Считается, что секретом монгольской конницы была особая порода монгольских лошадей — выносливая и неприхотливая, способная самостоятельно добывать корм даже зимой. Но это у себя в степи они могут разбить наст копытом и поживиться травкой когда пасутся, а что они смогут добыть русской зимой, когда все заметено метровым слоем снега, да еще нужно везти наездника.
...специалисты по коневодству на основании миниатюр и других источников почти единогласно утверждают, что монгольская кавалерия воевала на туркменках — лошадей совсем другой породы, которые зимой без помощи человека прокормиться не могут.
4. Монголы занимались объединением русских земель
Известно, что Батый вторгся на Русь в момент перманентной междоусобной борьбы. Кроме того остро стоял вопрос престолонаследования. Все эти междоусобицы сопровождались погромами, разорением, убийствами и насилием. Например, Роман Галицкий зарывал живьем в землю и жег на кострах своих непокорных бояр, рубил”по суставам”, сдирал кожу с живых. По Руси разгуливала банда князя Владимира, выгнанного с галицкого стола за пьянство и разврат.
И, вдруг, появляются “монголо-татары”, которые стремительно начинают наводить порядок: появляется строгий механизм престолонаследия с ярлыком, выстраивается четкая вертикаль власти.
Сепаратистские поползновения отныне пресекаются на корню.
Интересно, что нигде, кроме Руси, монголы не проявляют такой озабоченности наведения порядка. А ведь согласно классической версии, в империи монголов находится половина тогдашнего цивилизованного мира.
Например, во время своего западного похода, орда жгет, убивает, грабит, но не облагает данью, не пытается выстроить вертикаль власти, как на Руси.
5. Благодаря “монголо-татарскому” игу Русь переживала культурный подъем
С появлением “монголо-татарских захватчиков” на Руси начинается расцвет православной церкви: возводится множество храмов, в том числе и в самой орде, происходит возвышение церковных санов, церковь получает множество льгот.
Интересно, что письменный русский язык во времена “ига” выводит на новый уровень.
“Язык наш, — пишет Карамзин, — от XIII до XV века приобрел более чистоты и правильности”.
Интересно, что не везде “захватчики” были так снисходительны к церкви. В польских хрониках есть сведения о резне, учиненной татарами среди католических священников и монахов. Причем убиты они были уже после взятия города (то есть не в пылу схватки, а намеренно).
6. После великой империи ничего не осталось
Классическая история говорит нам, что “монголо-татарам” удалось построить огромное централизованное государство. Однако, это государство пропало и не оставило после себя следов.
Нет крупных городов и селений, нет ямского тракта длиной в тысячи километров. Имена Чингизхана и Батыя никому не знакомы.
Есть только редкое кочующее население, занятое разведением скота, рыболовством, примитивным земледелием. И никаких преданий о великих завоеваниях.
Кстати, и великий Каракорум так и не был найден археологами. А ведь это был огромный город, куда уводили тысячами и десятками тысяч ремесленников, огородников (кстати, интересно, как их гнали по степям 4-5 тыс. км).
7. Русские и татарские имена трудно отличить
Старые русские имена и прозвища не всегда походили на современные нам.
Вот такие старые русские имена и прозвища вполне можно принять за татарские: Мурза, Салтанко, Татаринко, Суторьма, Ейанча, Вандыш, Смога, Сугоняй, Салтырь, Сулейша, Сумгур, Сунбул, Сурьян, Ташлык, Темир, Тенбяк, Турсулок, Шабан, Кудияр, Мурад, Неврюй.
Эти имена носили русские люди.
А вот, например, у татарского царевича Олекса Неврюй — славянское имя.
8. Монгольские ханы братались с русской знатью
Часто упоминается, что русские князья и “монгольские ханы” становились побратимами, родичами, зятьями и тестями, ходили в совместные военные походы.
Интересно, что ни в одной другой разбитой или захваченной ими стране, татары так себя не вели.