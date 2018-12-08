Рафаэль Хакимов: «Чингисхан заранее предупреждал: население, сдавшееся без боя, сохранит свой уклад»

Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 14

«Реальное время» продолжает публиковать отрывки из книги директора Института истории им. Ш. Марджани Рафаэля Хакимова «Хроника тюрко-татарских государств: расцвет, упадок, возрождение». Сегодня вниманию читателей предлагается фрагмент из главы «Наследники кочевых империй». (Часть 1 серии публикаций см. здесь, часть 2 — здесь, часть 3 — здесь, часть 4 — здесь, часть 5 — здесь, часть 6 — здесь, часть 7 — здесь, часть 8 — здесь, часть 9 — здесь, часть 10 — здесь, часть 11 — здесь, часть 12 — здесь, часть 13 — здесь).

Исторические инварианты во времени и пространстве

На месте рухнувших кочевых империй появилось немало тюркских государств. При этом номады стали переходить к оседлости. Развивалась торговля, речное судоходство, ремесла. Сугубо кочевыми оставались отдельные племена и те вырабатывали формы совместного проживания с земледельцами. Несмотря на резкие изменения в жизни народов, многое из прежней культуры не отбрасывалось, а сохранялось. Тюркские наречия, весьма консервативные в своей основе, мало менялись со временем. То же касается организации военного дела, клановой структуры общества и т. д.

Резкое изменение течения исторических процессов в точке перелома ставит принципиальный для исторической науки вопрос о преемственности культуры. Эта тема оказывается теснейшим образом связанной с понятиями исторического времени и исторического пространства. Астрономическое время — всегда величина переменная, не дающая смыслового масштабирования. Инварианты обнаруживаются, когда мы говорим о «большой длительности», т. е. структурных элементах, сохраняющихся во времени и пространстве.

Пространство как историческая категория, а не понятие, взятое из геометрии, оказывается, как и время, далеко не однородным. Оно не представляет собой механическую протяженность, что хорошо видно по разнообразию ландшафта. Столь же заметны изменения пространства во времени, когда меняется климат, или же на конкретных территориях появляются новые исторические персонажи: народы, государства, культуры.





Великие переселения народов, вызванные климатическими изменениями, смешали строгое соответствие между ландшафтом и этносом, включив в исторический процесс такой фактор как реки, моря, леса, горы



Различные климатические зоны создают среду обитания, в которой формируются племена и народы. Особенности определенной среды создают неповторимые условия жизнедеятельности, а значит и образ жизни. «Человечество, — пишет Л. Гумилев, — с момента своего становления было тесно связано с окружающей природой, черпая из нее средства существования. Приспособляясь к различным ландшафтам: тропическому лесу, сухой степи, тундре и т. д., люди вырабатывали систему навыков и обычаев, что повлекло разделение человечества как вида на разнообразные коллективы, которые называются этносами». Без особых причин люди не покидали свои места обитания, к которым была привязана их хозяйственная деятельность. Великие переселения народов, вызванные климатическими изменениями, смешали строгое соответствие между ландшафтом и этносом, включив в исторический процесс такой фактор как реки, моря, леса, горы. С течением времени значение степи падает, одновременно растет значение оседлых народов. Впоследствии (например, в Золотой Орде) это приводит к политическим коллизиям.

Наряду с акцентом на разнообразии пространства, как ландшафта и административной территории, важно уловить инварианты, т. е. сохраняющиеся в изменчивом пространстве-времени (хронопространстве) культурные и структурные элементы. По словам Фернана Броделя, «география, которой мы можем задавать любые вопросы, как истории, отдает, таким образом, предпочтение почти неподвижной истории». В общем и целом мы можем уловить сохранение определенных этносов на конкретной территории, но не менее важно определить, что сохраняется в этнической культуре в ходе трансформации или под давлением внешних обстоятельств.

Очевидно, что кардинальная ломка социальных процессов, например, в результате завоеваний меняет всю социальную структуру, может коснуться и демографических факторов, как то истребление населения или его вымирание, рассеивание, ассимиляция. Нельзя утверждать, что демографическая масса сохраняется или изменяется при резкой смене исторического вектора. Так, Чингисхан заранее предупреждал, что население, которое сдается без боя, сохранит свой уклад жизни. Но это не означало, что численность и состав населения не менялись. Одновременно с завоеванием шло перемещение больших масс людей, которые меняли демографическую ситуацию и, конечно же, при этом существенно или полностью менялись административные функции государственных органов, а также экономические отношения.

В качестве инварианта различных исторических фазисов нельзя рассматривать и энергию. Она менялась как в сторону подавления, так и в сторону раскрытия творческих возможностей. В случае завоеваний, естественно, активность местного населения подавлялась, но тот же завоеватель мог разрушить устаревшую структуру отношений, уменьшить налоги, ввести более свободные законы и позволить энергии, скрытой то до той поры в устаревших нормах, навыках, традициях, проявить себя.

Древние тюрки делали записи на камнях руническими письменами. Фото rustyurks.ru



Нельзя утверждать, что сохраняется в полной мере и культура. Как раз она и может пострадать при неблагоприятном стечении обстоятельств, или же само общество, готовое к трансформации, найдет способы изменения культуры. Когда мы говорим об этнической культуре с древними корнями, то имеем в виду сохранившиеся элементы, которые по какой-либо причине стали значимыми, а потому могут выполнять функцию маркеров.

Что же остается в качестве инварианта при переходе из одного хронопространства в другое или из одного фазиса истории в следующий? В общей форме можно сказать, что таким инвариантом выступает информация. Существуют примеры преднамеренного уничтожения старой информации, переписывания истории, сжигания книг, но одновременно человечество стремилось сохранить знания и для этого искало специальные носители, будь-то глиняные таблички или папирус, бумага. Древние тюрки делали записи на камнях руническими письменами. Вся эпоха Возрождения связана с возвращением античных знаний в Европу и на этой почве появилась современная культура.

Не менее важной процедурой передачи знаний являются традиции, обычаи, преемственность трудовых и иных навыков. Этот механизм передачи знаний и навыков сохранил свое значение до сегодняшнего дня. До появления университетов знания и навыки передавались частным путем от мастера к ученику. Именно таким образом сохранялись культурные традиции в ремесленном производстве, градостроительстве, сельском хозяйстве, военном искусстве и государственных делах. В средние века книжным знанием обладали почти исключительно священнослужители. Передача навыков из поколения к поколению порой бывает важнее, чем обучение, ведь семейные, производственные традиции оказывали существенное влияние на преемственность в культуре. Знания и навыки — тот элемент, который сохраняется при самых резких переломах в историческом движении, независимо от того, где находятся причины перемен — внутри или вовне социальной системы.

Продолжение следует