«Любые обращения будут отслеживаться». Татарстан запускает проект изучения негатива в соцсетях

В казанском Кремле рассказали о новой инициативе власти, скорой в Иннополисе, визите Мантурова и других резонансных темах

Фото: Олег Тихонов

Любые жалобы татарстанцев в интернете возьмут на контроль — Татарстан запускает проект отслеживания негативных высказываний в соцсетях — систему «Инцидент менеджмент». Об этом и других инициативах татарстанских властей рассказала сегодня журналистам представитель казанского Кремля Лилия Галимова. В частности, на брифинге подтвердили скорое появление неотложки в Иннополисе. Подробнее — в материале «Реального времени».

Визит Дениса Мантурова

Официальную повестку Лилия Галимова начала с визита делегации Чешской Республики. «Сегодня запланирована встреча с делегацией Чехии, завтра состоится межправительственная комиссия по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству между Россией и Чехией, в работе которой примут участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и его чешская коллега министр промышленности и торговли Чехии Марта Новакова. Это один из наших ведущих экономических партнеров, республика — один из шести регионов России, которые плотно взаимодействуют с Чехией. Внешнеторговый оборот по итогам прошлого года составил 447,4 млн долларов, 392 млн из них приходятся на экспорт. Завтра делегацией запланировано посещение выставки, посвященной машиностроению, после чего отправятся на «Химград». Там в том числе будет показано производство компании «Данафлекс», два года назад они начали инвестиционный проект в Чехии на 40 млн евро по производству гибких упаковочных материалов. Запуск производства в Чехии намечен на первый квартал 2019 года», — обозначила направления работы Галимова.

Вспомнили о том, что Рустам Минниханов высказывался об экс-главе банка «Спурт» Евгении Даутовой, что она «добросовестная женщина». В сложившихся условиях нависает серьезная угроза над «КЗСК-Силикон», который нужно спасать, и президент республики готов обсуждать этот вопрос с Мантуровым. «Не берусь сказать точно, но если президент сказал, что переговорит с Мантуровым, очевидно, завтра, возможно, какой-то разговор на эту тему состоится. Это знают только они, посмотрим, как пройдет встреча. У нас пока никаких подробностей для публичного озвучивания нет», — ответила Галимова.

«Сами аэропорты будут решать вопросы с оформлением, надеемся, что тут тоже будет привлечена общественность», — рассказала Галимова. Фото Максима Платонова



От аэропортов ждут оформления

В Кремле также посчитали нужным подвести итоги голосования за присвоение аэропортам имен выдающихся людей. Напомним, аэропорт Казани получил имя Габдуллы Тукая, а Бегишево — Николая Лемаева. «Голосование проходило максимально открыто, хотим всех поблагодарить за участие. Принят указ президента РФ о присвоении отдельным географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги. Присвоение будет осуществляться президентом по представлению правительства РФ. Присвоение имени не несет изменения имени установленного географического объекта. Ждем, как все будет выглядеть, как будет реализовано. Сами аэропорты будут решать вопросы с оформлением, надеемся, что тут тоже будет привлечена общественность», — рассказала Галимова.

«Инцидент» в соцсетях

Лилия Галимова рассказала о внедрении новой системы мониторинга «Инцидент менеджмент», которая поможет следить за настроением населения в соцсетях. «Речь не про отслеживание только негативных сообщений, любые обращения граждан по любому поводу будут отслеживаться, все, что касается обращения в соцсетях. Есть инструмент обращения через «Народный контроль», общественные приемные. Это дополнительный инструмент, чтобы понимать, какие еще обращения существуют. Они будут мониториться специальной системой, она существует не только в Татарстане в тестовом режиме, почти во всех субъектах. Очень удобный инструмент, который позволяет понимать все, что происходит. Есть много обращений в соцсетях. Есть возможность оперативно их выловить. Участие принимают все министерства и ведомства, дополнительных штатных единиц не требуется. Нет никаких дополнительных затрат», — объяснила Галимова.

Напомним, аналогичный проект недавно взяли на вооружение и в правительстве Башкирии. Здесь «Инцидент» внедряет давний соратник Радия Хабирова — Ростислав Мурзагулов, вставший во главе совета директоров обновленной медиагруппы «Башинформ», занявшейся координацией государственных СМИ в регионе. Рассказывая о своей новой работе журналистам, Мурзагулов сообщил, что медиахолдинг будет отвечать за коммуникации местного населения и власти. Помогать в этом будет новая система «Инцидент», с помощью которой для решения насущных проблем планируется отслеживать недовольство граждан в социальных сетях и на страницах негосударственных изданий. Назначенец также отметил, что дополнительных вливаний в связи с обновлением «Башинформ» не потребуется — постараются уложиться в существующий бюджет.

«Это событие в очередной раз показало острую необходимость открытия службы скорой помощи. Рустам Минниханов дал поручения, чтобы ускорить этот процесс. Насколько знаю, уже выделены машины», — прокомментировала Галимова. Фото Максима Платонова



Скорая Иннополиса

Представитель казанского Кремля обозначила позицию по ЧП с жителем Иннополиса, который скоропостижно скончался. Среди обвинений в его гибели звучало в качестве причины и отсутствие скорой непосредственно в городе высоких технологий. «Хотели бы выразить слова соболезнования. Информацию профильный министр президенту подробно доложил, рассказал о внутренней проверке. Могу сказать, что в планах в 2019 году уже было заложено открытие пункта. Но это событие в очередной раз показало острую необходимость открытия службы скорой помощи. Рустам Минниханов дал поручения, чтобы ускорить этот процесс. Насколько знаю, уже выделены машины. На что хотелось бы обратить внимание. Когда врачи рекомендуют госпитализацию, желательно не отказываться. В первом случае молодой человек отказался от нее, видите, как развивалась ситуация. Минздрав внутреннюю работу ведет, выявляют, на каком этапе произошел этот момент, который привел к таким последствиям. Важно понять, что диагноз крайне редкий, возможность выжить с таким диагнозом крайне мала. Трагедия, которая случилась, — тот сигнал, который позволит посмотреть на всю систему. Говорить, что где-то появятся отделения скорой помощи, неправильно, должно быть экспертное обсуждение, принятие решения на уровне профильного министерства. Подчеркну, тема не возникла внезапно, в планах открытие значилось, согласования были пройдены, обращения от руководства Иннополиса поступали. Так трагично совпало, случилось», — пояснила «Реальному времени» Галимова.

Изменение терсхемы МСЗ

У Лилии Галимовой поинтересовались итогами встречи Рустама Минниханова с главой ФНС, что стало известно по налогу для самозанятых. «Это была рабочая короткая встреча, звучало в общих чертах, как будет выстроена система по налогообложению», — пояснила представитель Кремля.

Раскрыла она и некоторые детали федерального эксперимента по снижению бедности. «На нашем уровне этим занимается Минтруд. Он аккумулирует всю информацию, направляет в федеральное министерство. Какие механизмы для реализации, правильнее спросить у федерального министерства. Пока четких конкретных решений не озвучено. Задача по снижению бедности стоит в рамках исполнения майских указов. В их рамках к 2024 году запланировано снижение уровня бедности в 2 раза. По уровню бедности Татарстан после Ямало-Ненецкого автономного округа имеет один из самых низких уровней, есть соседи по ПФО, у кого показатель в два раза выше. Говорим о низком проценте этой категории у нас (7,7). По линии Минтруда РТ на поддержку этой категории населения выделяется около 12 млрд рублей ежегодно», — рассказала Галимова.

По определению места для Соборной мечети в Казани она не смогла внести ясность. «Пока обсуждается, тема тонкая, важно учесть все нюансы, вопрос актуален, обсуждается», — призналась Лилия Галимова.

«Общественности представят терсхему с учетом необходимых изменений», — пояснила Галимова. Фото Максима Платонова

Был вопрос по постановлению кабмина РТ о выделении денег на строительство дороги к МСЗ — как это возможно, если терсхему для последнего признали недействительной. «Насколько понимаю, дорога находится в Осиново, есть и другие вопросы благоустройства. По терсхеме могу сказать, что общественности представят терсхему с учетом необходимых изменений», — пояснила Галимова.

В одном из телеграм-каналов обсуждалась информация, что некий банк из Татарстана финансировал протестные акции в Ингушетии, Приморье, но Галимова не стала это комментировать. «Не знаю, кто что пишет, мы не комментируем информацию анонимных источников. Татарстан может быть представлен только в качестве партнера. Если кто-то официально об этом заявит, мы готовы обсуждать вопрос», — завершила выступление Галимова.