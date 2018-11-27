Минниханов о Даутовой: «Она добросовестная женщина»

Президент Татарстана Рустам Минниханов на очередном заседании совета директоров «Татнефтехиминвестхолдинг» высказал свое видение причин краха проекта экс-главы банка «Спурт» Евгении Даутовой — силиконового завода «КЗСК-Силикон».

«Чтобы реализовать этот проект Даутова потеряла и банк, и сама … Хотя я считаю, что она добросовестная женщина, не аферист какой-нибудь. Она взялась за тот проект, который был ей не по силам», — считает Минниханов.

По его словам, при строительстве «КЗСК-Силикон» Даутова вышла за пределы сметы, утвержденной ВЭБом.

«Новые нормы почти в два раза привели к удорожанию проекта, и она заложила там ресурсы банка, и оказалась в сложной ситуации", — обрисовал он хронику падения банка «Спурт».

Ранее Приволжский райсуд Казани оставил под домашним арестом экс-главу банка «Спурт» Евгению Даутову до 7 декабря, разрешив ей при этом ежедневные трехчасовые прогулки.

Напомним, экс-председателя правления банка «Спурт» обвиняют по семи и подозревают еще по трем эпизодам злоупотреблений полномочиями, растраты, фальсификации отчетности и мошенничества. Вину она частично признает лишь в злоупотреблениях.