Минниханов в Москве обсудил с главой ФНС введение налога для самозанятых

Сегодня во второй половине дня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов совершил рабочую поездку в Москву, где встретился с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаилом Мишустиным.

Предметом беседы стал налог на профессиональный доход, который в качестве эксперимента вводится в Татарстане и еще в трех регионах России с 2019 года.

Стороны также обсудили текущее положение дел и деятельность Управления ФНС по Татарстану.



Кроме того, Михаил Мишустин рассказал Рустаму Минниханову о новых формах работы, которые вводит ФНС. В частности, речь идет об использовании современных способов взаимодействия с физическими и юридическими лицами, о создании виртуальных личных кабинетов налогоплательщика, а также о совершенствовании базы данных, передает пресс-служба президента РТ.



Напомним, что с 1 января 2019 года будет введен налог в размере 4% от дохода, полученного при реализации товаров физическим лицам, и 6% — в отношении доходов, полученных от реализации индивидуальным предпринимателям.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поручил банкам быть «гораздо лояльнее» к самозанятым при выдаче кредитов.

