Парад глав Татарстана: авгиевы конюшни в Тукаевском, династия Демидовых и возвращение в Актаныш

Сегодня в Татарстане избрали сразу шесть глав районов, завтра голосование в седьмом

В республике сегодня единый день голосования сразу в шести районах: в Алексеевском, Дрожжановском, Нурлатском, Пестречинском, Рыбно-Слободском и Тукаевском избрали глав. Кандидатов выдвинули районные отделения «Единой России», а местные депутаты их поддержали. Завтра также на заседании райсовета ожидается избрание главы Актанышского района. Подробнее о параде назначений и задачах управленцев — в материале «Реального времени».

Сразу семь новых глав

В Татарстане муниципальные отделения «Единой России» выдвинули кандидатов в главы семи районов. Так, в Алексеевском на эту должность предложили Сергея Демидова, Актанышском — Энгеля Фаттахова, Дрожжановском — Марата Гафарова, Нурлатском — Алмаза Ахметшина, Пестречинском — Ильхама Кашапова, Рыбно-Слободском — Ильдара Тазутдинова, Тукаевском — Фаила Камаева.

Сегодня заседания райсоветов прошли сразу в шести муниципальных образованиях, и местные депутаты поддержали все выдвинутые кандидатуры. Только Актаныш намерен избрать своего руководителя завтра. Корреспонденту «Реального времени» избрание шести руководителей подтвердили в приемных администраций района.

«Отличный чиновник в хорошем смысле этого слова»

Замглавы комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Рафил Нугуманов считает, что каждый из новых глав способен справиться с поставленными задачами, несмотря на то, какие сложные муниципалитеты им достались. Так, например, у бывшего министра образования, вернувшегося в свой родной район, широкие перспективы:

«Энгель Фаттахов всю жизнь в Актаныше и работал. Поэтому для них он никакой не бывший. Он просто в командировку уезжал в Казань», — отметил Рафил Нугуманов. Фото Максима Платонова

— Энгель Фаттахов всю жизнь в Актаныше и работал. Поэтому для них он никакой не бывший. Он просто в командировку уезжал в Казань. Опытный руководитель, район знает наизусть. Поэтому удачи ему. Это его хлеб, — отметил Рафил Нугуманов.

Нового главу Дрожжановского — Марата Гафарова — собеседник издания больше помнит по его прежней работе: «В Министерстве труда он был отличный чиновник в хорошем смысле этого слова. Думаю, у него и там все получится. Здесь он был замминистра, но в любом случае — это зам. Хоть и говорят, что зам — это тот же «сам», только работать надо. А тут уж он будет самостоятельно руководить».

— Район ему достался непростой, на отшибе, далеко от железной дороги. Там практически нет воды, почти степная зона, лесных насаждений всего 2,9%. До него предшественник Александр Шадриков очень многое делал, чтобы улучшить социально-экономическую ситуацию. Гафаров тоже имеет большой опыт, работал в непростом министерстве. Народ оказывает ему доверие, его кандидатура все-таки предложена президентом. Поэтому это такое двойное доверие. Он прошел хорошую школу, человек способный и, думаю, сделает много хорошего для района, — добавил председатель комитета Госсовета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев.

«С Тукаевским районом тяжелее, наверное, будет»

Непростое «наследство» перешло к главе Тукаевского района, так часто сотрясаемого в последнее время коррупционными земельными скандалами. Тем не менее у Нугуманова нет сомнений, что новый руководитель — Фаил Камаев, который в свое время сменил в Актаныше Энгеля Фаттахова, когда тот ушел в министры, приложит все усилия для развития и этого непростого муниципалитета:

Фаил Камаев в свое время сменил в Актаныше Энгеля Фаттахова, когда тот ушел в министры. Фото aktanysh-rt.ru



— Фаил Камаев, можно сказать, главой родился. Взять Фаттахова — он был сильным главой, и когда он ушел, Актаныш не упал, а шел вверх [при Камаеве]. С Тукаевским районом тяжелее, наверное, будет, но думаю, у него и здесь все хорошо получится. Фаила я очень хорошо знаю как рабочего человека. Ему достался достаточно сложный район с большим городом, Набережные Челны крупнее многих областных центров. Здесь нужно учитывать интересы и крупного города, и интересы села, поэтому нужна гибкость, работоспособность, главное — надо хорошие взаимоотношения выстроить с горожанами, тогда все будет нормально, — убежден Рафил Нугуманов.

Собеседники издания очертили круг задач и Сергея Демидова, возглавившего Алексеевский район. «У Сергея Демидова огромный опыт, он прошел хорошую школу в Лаишевском районе. Я хорошо знаю его отца, который также много сделал для лаишевцев. Демидовы — это уже целая династия, которая работает в течение 50 лет. У них есть свой стиль, компетентные специалисты, всегда учитывают интересы людей. В то же время они четко определяют цели», — отметил Тахир Хадеев.

Экс-замглавы Минстроя будет «строить» Нурлат

Об интересе к посту главы района «Реальное время» писало еще в феврале этого года. Первоначально основным кандидатом на должность главы Нурлатского района называли действующего черемшанского главу Фердината Давлетшина. Позже делали ставку на гендиректора УК «АгроИнвест» и депутата Госсовета РТ Раиса Сулейманова. В группу его компаний также входят ЗАО «Нурлатский сахар» и «Нурлатский элеватор», КФХ Сулейманова Ахтяма Исмагиловича Нурлатского района, ООО «Агрофирма «Южная» Нурлатского района и ООО «АксуАгро» Аксубаевского района.

Если исключить нефтяников, то именно Сулейманова можно назвать главным инвестором Нурлатского района. Влияния и власти у него хватает. Но есть ли желание отвечать за целый район? Комментировать эти вопросы ни Сулейманов, ни его подчиненные не стали. Позже, как утверждали источники «Реального времени», в гонке на пока еще занятый пост главы Нурлата появился новый фаворит — 48-летний заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Сайфутдинов. Правда, в Минстрое РТ сообщили, что не в курсе рассмотрения его кандидатуры на эту должность. Однако через некоторое время то же самое заговорили о бывшем заместителе министра в том же ведомстве Алмазе Ахметшине, кстати, уроженце Нурлата. Последние два года он руководил инженерным центром «Энергопрогресс».

В апреле 2016 года Алмаз Ахметшин официально покинул Минстрой РТ. Фото Романа Хасаева

Ахметшина сватали на пост главы Нурлата еще в середине 2000-х, уверял наш источник. Но тогда назначение не состоялось. Зимой Алмаз Ахметшин не стал подробно комментировать свое назначение. «Я пока не могу это комментировать. Пусть сначала пройдет отчетная сессия, официально определятся с кандидатурой, — отвечал Алмаз Ахметшин на вопрос «Реального времени», правда ли, что его пригласили на должность главы Нурлата.

Алмаз Ахметшин известен как одна из ключевых фигур из команды нынешнего министра строительства РТ Ирека Файзуллина. С 2010 по 2016 год работал заместителем министра в том же ведомстве. Фронт деятельности был довольно широк, на время его работы пришлось проведение двух крупных международных событий — Универсиады-2013 и Всемирного чемпионата по водным видам спорта. В республике развернулось масштабное строительство спортивных объектов, в котором Ахметшин принимал непосредственное участие. Кроме того, будучи замминистра, он курировал и жилищное направление. В апреле 2016 года он официально покинул Минстрой РТ. Передав свой пост Ильшату Гимаеву, сам возглавил инженерный центр «Энергопрогресс» — «дочку» Генерирующей компании, а сегодня «Татэнерго». В сентябре при помощи Раузила Хазиева Ахметшин обзавелся новым офисом для своей компании. Прежний глава Равиль Кузюров был на посту с 2013 года, в 2018 году получил назначение на пост министра лесного хозяйства РТ.

Возвращение в Актаныш и династия Демидовых

В декабре 2017 года премьер-министр РТ Алексей Песошин официально представил сотрудникам исполкома района уже на тот момент бывшего министра образования республики Энгеля Фаттахова, который снова возглавил Актанышский район. Голосование по его кандидатуре пройдет завтра. На предыдущем посту министра образования и науки Татарстана он пробыл с октября 2012-го по 2017 год, который занял после поста главы Актанышского района. Муниципальным образованием он руководил с 2006 по 2012 год, при этом с 1998 года был главой администрации Актанышского района. Родился он также в Актанышском районе, поэтому его повторное назначение сюда не вызвало ни у кого вопросов. Но нынешняя работа уже вызвала вопросы, взять то же отравление школьников из-за того, что была выбрана привозная форма питания.

В Алексеевском районе заседание районного совета завершилось недавно, ключевая кандидатура на пост главы района — Сергей Демидов, бывший замглавы Минземимущества РТ. Прежний руководитель района — Владимир Козонков, который был на этом посту 13 лет, с 2005 года. Сергей Демидов — представитель большой династии Демидовых, которая прочно связана с Лаишевским и Алексеевском районами. Нынешний председатель Счетной палаты РТ Алексей Иванович Демидов (дядя Сергея Демидова) с 1980 по 1990-й год был председателем исполкома Алексеевского района и первым секретарем местного райкома КПСС. Отец Сергея Демидова, Анатолий Демидов, возглавлял Лаишевский район в 1987—1989 годах, а позже был первым секретарем райкома и председателем Лаишевского районного совета народных депутатов.

Демидов по итогам 2016 года стал одним из самых богатых заместителей министров в структуре правительства РТ. Фото gossov.tatarstan.ru

Карьеру Сергей Демидов начинал как раз в Лаишевском районе (где и вырос): с 2002 года он руководил территориальным отделом Министерства земельных и имущественных отношений. Но уже в 2005 году Сергей Анатольевич перешел в головной орган министерства на должность начальника управления недвижимости, а в 2009-м стал заместителем министра. Должность первого замминистра он получил в 2012 году.

При этом Демидов по итогам 2016 года стал одним из самых богатых заместителей министров в структуре правительства РТ. В позапрошлом году он заработал 48,9 млн рублей, хотя годом ранее его доход составлял лишь 1,07 млн рублей. 45-кратный рост обусловлен продажей объектов недвижимости и получением наследства. В его собственности также находится ряд крупных объектов недвижимости.

Сергей Демидов входит в совет созданного в мае 2017 года Республиканского фонда поддержки обманутых дольщиков и вкладчиков кредитных организаций.

Район, который достанется Демидову, трудно отнести к числу передовых в Татарстане. В рейтинге «Реального времени» по итогам 2016 года Алексеевский район оказался в числе самых бедных, заняв 41-ю позицию. Аналитики отметили высокий уровень безработицы (0,97%) и разницу в зарплатах: средний уровень по району — 24,1 тыс. рублей, в сельском хозяйстве — лишь 14,7 тыс. Здесь также самый низкий в Татарстане индекс производства, за год экономика просела на 60%.

На совете муниципального района был избран главой района Ильхам Кашапов. Фото speaker.tatarstan.ru

Ильхам Кашапов возглавил Пестрецы

Также голосование прошло и в Пестречинском районе. «На совете муниципального района был избран главой района Ильхам Кашапов», — подтвердили в отделе организационной работы совета Пестречинского района.

Рейтинг «Реального времени» по итогам 2017 года показал, что на седьмой позиции там находится Пестречинский район — муниципалитет с развитой промышленностью, но не имеющий на территории особо крупных компаний. В январе 2018 года новый глава появился у Пестречинского района — это произошло на фоне коррупционного скандала с участием местных чиновников. Как ранее писало «Реальное время», в конце января на допрос в Следственный комитет был вызван экс-руководитель исполкома Азат Валиуллин, сразу после допроса ему объявили о задержании. Дело касалось схемы незаконного получения районными чиновниками земельных участков. Что касается главы района, то им был Эдуард Дияров. На своем посту он находился с 2013 года. На территории Пестречинского района в ходе антикоррупционного мониторинга было выявлено более 300 фактов выделения земель без торгов и по заниженной стоимости, якобы «для не связанных со строительством целей». Причем сотрудники палаты земельных и имущественных отношений ссылались на руководство района и признавались, что за бесценок участки получали руководители различных уровней, в том числе сотрудники Следственного комитета, а также один из пестречинских судей.

Известно, что в прошлом сам Эдуард Дияров получил в аренду участок в 1 500 кв. м за чертой деревни Званки у лесополосы для ведения личного подсобного хозяйства. Строиться на сельхозземле было нельзя, но Дияров, на тот момент начальник районного управления сельского хозяйства, смог и построить, и, что важнее, зарегистрировать право собственности на кирпичный домик за границей населенного пункта.

В феврале экс-глава района Александр Шадриков был назначен министром экологии Татарстана, одновременно Марат Гафаров, который до этого занимал пост замминистра труда, возглавил исполком Дрожжановского района. Фото Минтруда РТ

После Шадрикова поднимать Дрожжаное будет Гафаров

В рейтинге муниципальных районов по версии «Реального времени» на втором месте с конца расположился Дрожжановский район, к началу апреля 2018 года вот уже два месяца остававшийся «обезглавленным». В феврале экс-глава района Александр Шадриков был назначен министром экологии Татарстана, одновременно Марат Гафаров, который до этого занимал пост замминистра труда, возглавил исполком Дрожжановского района. Назначение Шадрикова на пост главы Министерства экологии для многих оказалось неожиданностью.

— Александр Валерьевич был главой Дрожжановского района, достаточно хорошо проявил себя. Мы его знаем как хорошего организатора и эффективного руководителя. Поэтому, думаю, что у него все получится. Хочу сказать несколько слов о Фариде Султановиче. Сегодня он указом президента назначен министром экономики Татарстана. Руководство республики поставило перед ним новые задачи. Под его началом Минэкологии достигло достаточно хороших результатов, — заявлял Алексей Песошин, когда представлял нового министра сотрудникам ведомства.

Проблемы в Тукаевском

Рейтинг «Реального времени» показал, что Тукаевский район имеет неплохие позиции — занял четвертую позицию к апрелю 2018 года, все-таки это один из главных центров промышленности, где есть экономикообразующие предприятия и крупнейшие инфраструктурные объекты. Определенную поддержку положению района, конечно, оказывает КАМАЗ. Руководство Тукаевского района не обошлось без скандалов. В июле этого года началось дело, одним из фигурантов которого выступает бывший глава Тукаевского района Василь Хазеев. Его вместе с лесничим Эдуардом Петровым подозревают в превышении должностных полномочий по истории с 11 га соснового бора, незаконно, по версии следствия, включенного в состав Князевского сельского поселения, разделенного на 11 участков, которые сдали в аренду как сельхозземли под личное подсобное хозяйство еще в 2012 году. Уголовным это дело стало в конце июля, после заявления Минлесхоза РТ. У экс-главы района и всех получателей лесных гектаров провели обыски и всех доставили на допрос.

По данным источников «Реального времени», 60-летний Василь Хазеев отпираться не стал — практически сразу признал, что лес районная власть «прихватизировала» незаконно. Опытный чиновник, покинувший пост на фоне коррупционных скандалов, не мог не понимать — вопросы к его бывшей работе не ограничиваются одним лишь сосновым бором. На посту главы Тукаевского района он пробыл с 2010 по 2017 год.

На втором месте Рыбно-Слободской район Ильдара Тазутдинова (экс-замглавы «Алабуги»). Фото prav.tatarstan.ru

Выходец «Алабуги» в Рыбной Слободе

В рейтинге «Реального времени» район занимает 42-ю позицию против 35-й в 2017 году. Это исследование составлялось с учетом максимума баллов, так что муниципальное образование оказалось среди лидеров на четвертой позиции. Район отметился по индексу промпроизводства, по ключевому показателю экономического роста в Татарстане — индексу промпроизводства — вообще «разброд и шатание». Так, рост в 2,5 раза по итогам первого квартала 2018 года показал Алькеевский район, но при отгрузке товаров в размере 101,1 млн рублей это, может, и замечательно, но капля в экономическом море (тем не менее в 2017 году роста тут вообще не было). На втором месте Рыбно-Слободской район Ильдара Тазутдинова (экс-замглавы «Алабуги»), где рост составил почти 90%, и хотя показатели отгрузки тут тоже, в сравнении с агломерациями, не могут впечатлять (568,6 млн рублей), стоит отметить, что район с 2016 года не демонстрировал падения ни разу (в том числе и при пришлом главе Ильхаме Валееве, который после попадания в «зеленую папку» Рустама Минниханова покинул свой пост).

Ильхам Валеев руководил Рыбно-Слободским районом с 2008 года. Предшественник Валеева Евгений Лылов после ухода в отставку оказался обвиняемым по делу о превышении должностных полномочий и незаконной предпринимательской деятельности. Хотя Верховный суд РТ оправдал Лылова по двум из трех статей, уже в 2016 году он, являясь директором ООО «Логос», был оштрафован за незаконный захват земель. Махинации с землей и другие нарушения были выявлены в районе и за период руководства Ильхама Валеева.

Сам глава района попал в зону внимания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике Татарстан и лично Рустама Минниханова в связи с подозрительными манипуляциями с муниципальной собственностью. Управление землей и недвижимостью района оказалось организовано в традициях семейного подряда. В первом из известных случаев участок площадью в 5 тыс. кв. м был передан в аренду супруге Ильхама Валеева с разрешением построить на нем жилье и с последующей продажей этого участка за 304 рубля. Позже участок прирос еще 12 сотками, принадлежащими району. Семейное домовладение изящно вышло на территорию реки — доступ к местной речке Бетьке по улице Школьной был перекрыт. Тут же разместился плавучий пирс.

